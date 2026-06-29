Tomb Raider: Legacy of Atlantis ma być „idealnym miejscem” dla nowych graczy

Nadchodzący remake „stanowi fundament tego, w jakim kierunku zmierza seria Tomb Raider”.
Jakiś czas temu informowaliśmy, że Tomb Raider: Legacy of Atlantis będzie znacznie mniej brutalny od trylogii Survivor. Od premiery wspomnianej produkcji dzieli nas natomiast jeszcze kilka miesięcy, ale dziś mamy dla Was kolejne informacje. W jednym z ostatnich wywiadów deweloperzy ze studia Flying Wild Hog zapowiedzieli bowiem, że nadchodzący remake ma być „idealnym” momentem na rozpoczęcie przygody z serią Tomb Raider.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis to „punkt wejścia, który nie wymaga żadnego przygotowania”
Jeff Adams, dyrektor ds. doświadczeń, poinformował w rozmowie z PCGamesN, że Tomb Raider: Legacy of Atlantis „stanowi fundament tego, w jakim kierunku zmierza seria Tomb Raider”. Dlatego też nadchodzący remake ma być „idealnym miejscem” dla nowych graczy, którzy nie mieli wcześniej styczności z przygodami Lary Croft. Raul Siqueira, dyrektor gry, zaznacza natomiast, że wspomniana produkcja to „punkt wejścia, który nie wymaga żadnego przygotowania”.
Jeśli grałeś w poprzednie części, prawdopodobnie dostrzeżesz o wiele więcej ukrytych smaczków i drobnych nawiązań. Wszyscy jesteśmy fanami, więc oczywiście umieściliśmy ich w grze mnóstwo. Jeśli jednak nie wiesz absolutnie nic o serii Tomb Raider, to gra Legacy of Atlantis stanowi samodzielną całość i świetnie przedstawia postać Lary oraz sens jej podróży – dodał Siqueira.
GramTV przedstawia:
Dyrektor Tomb Raider: Legacy of Atlantis przyznał również, że zespół byłby zainteresowany odświeżeniem innych gier z serii Tomb Raider. Decyzja nie zależy jednak od twórców wspomnianej produkcji. Adams natomiast podkreśla, że w tym momencie najważniejsza jest dostarczenie wysokiej jakości produkcji, bo tylko udana premiera otworzy drzwi do stworzenia kolejnych projektów.
Na koniec przypomnijmy, że premiera Tomb Raider: Legacy of Atlantis zaplanowana jest na 12 lutego 2027 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2.
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