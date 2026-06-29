Tomb Raider: Legacy of Atlantis ma być „idealnym miejscem” dla nowych graczy

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Tomb Raider: Legacy of Atlantis będzie znacznie mniej brutalny od trylogii Survivor. Od premiery wspomnianej produkcji dzieli nas natomiast jeszcze kilka miesięcy, ale dziś mamy dla Was kolejne informacje. W jednym z ostatnich wywiadów deweloperzy ze studia Flying Wild Hog zapowiedzieli bowiem, że nadchodzący remake ma być „idealnym” momentem na rozpoczęcie przygody z serią Tomb Raider.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis to „punkt wejścia, który nie wymaga żadnego przygotowania”

Jeff Adams, dyrektor ds. doświadczeń, poinformował w rozmowie z PCGamesN, że Tomb Raider: Legacy of Atlantis „stanowi fundament tego, w jakim kierunku zmierza seria Tomb Raider”. Dlatego też nadchodzący remake ma być „idealnym miejscem” dla nowych graczy, którzy nie mieli wcześniej styczności z przygodami Lary Croft. Raul Siqueira, dyrektor gry, zaznacza natomiast, że wspomniana produkcja to „punkt wejścia, który nie wymaga żadnego przygotowania”.