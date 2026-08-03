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Persona z nowym wydarzeniem. Atlus i Shift Up oficjalnie potwierdzili datę crossoveru

Mikołaj Berlik
2026/08/03 19:00
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Czekamy na szczegóły wydarzenia.

Fani serii Persona mają powody do zadowolenia. Studio Shift Up oficjalnie potwierdziło datę startu współpracy pomiędzy Goddess of Victory: NIKKE a kultową serią RPG od Atlusa. Wydarzenie rozpocznie się 13 sierpnia i obejmie nie jedną, a kilka odsłon cyklu.

Persona
Persona
Gamerant

Crossover obejmie Personę 3, 4 i 5

Choć współpraca została zapowiedziana już pod koniec czerwca, dopiero teraz twórcy ujawnili termin jej rozpoczęcia. Co ciekawe, wydarzenie nie będzie skupiało się wyłącznie na Personie 5, lecz na wszystkich trzech głównych odsłonach współczesnej serii – Persona 3, Persona 4 oraz Persona 5. Opublikowana grafika promocyjna nawiązuje do charakterystycznej stylistyki marki, a twórcy zapowiadają również specjalny prezent dla wszystkich graczy, który będzie można odebrać pierwszego dnia wydarzenia.

Wczytywanie ramki mediów.

Shift Up potwierdziło także, że crossover zaoferuje zupełnie nową historię. Szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione, jednak najprawdopodobniej gracze mogą spodziewać się nowych grywalnych postaci, bossów, kostiumów oraz limitowanych nagród. Pełna lista atrakcji najprawdopodobniej zostanie opublikowana dopiero wraz ze startem wydarzenia.

GramTV przedstawia:

Współpraca jest częścią obchodów 30. rocznicy serii Persona, które Atlus świętuje poprzez liczne wydarzenia, współprace i zapowiedzi nowych produkcji. W ostatnich tygodniach firma oficjalnie ujawniła również Personę 6 oraz datę premiery Persona 4 Revival.

Wydarzenie w Goddess of Victory: NIKKE będzie dostępne zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na PC. Start crossovera zaplanowano na 13 sierpnia, a więcej informacji na temat jego zawartości powinno pojawić się tuż przed premierą.

Źródło:https://gamerant.com/persona-nikke-crossover/

Tagi:

News
PC
wydarzenie
współpraca
Persona
Shift Up
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112