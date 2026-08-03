Persona z nowym wydarzeniem. Atlus i Shift Up oficjalnie potwierdzili datę crossoveru

Fani serii Persona mają powody do zadowolenia. Studio Shift Up oficjalnie potwierdziło datę startu współpracy pomiędzy Goddess of Victory: NIKKE a kultową serią RPG od Atlusa. Wydarzenie rozpocznie się 13 sierpnia i obejmie nie jedną, a kilka odsłon cyklu.

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Crossover obejmie Personę 3, 4 i 5

Choć współpraca została zapowiedziana już pod koniec czerwca, dopiero teraz twórcy ujawnili termin jej rozpoczęcia. Co ciekawe, wydarzenie nie będzie skupiało się wyłącznie na Personie 5, lecz na wszystkich trzech głównych odsłonach współczesnej serii – Persona 3, Persona 4 oraz Persona 5. Opublikowana grafika promocyjna nawiązuje do charakterystycznej stylistyki marki, a twórcy zapowiadają również specjalny prezent dla wszystkich graczy, który będzie można odebrać pierwszego dnia wydarzenia.

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