Twórcy The Walking Dead znów pozywają stację AMC. Żądają 200 milionów dolarów

Nowy pozew o wartości 200 milionów dolarów przeciwko AMC Networks został złożony wczoraj w Sądzie Najwyższym Kalifornii przez producentów Roberta Kirkmana, Gale Anne Hurd, Davida Alperta, Charlesa Eglee’a i Glenna Mazzarę, którzy domagają się odzyskania zysków z The Walking Dead i licznych spin-offów. Uważają, że ugoda zawarta między stacją a Darabontem i jego agencją CAA uprawnia ich do podobnego potraktowania, zarówno przez sąd, jak i AMC.

Powodowie zostali zmuszeni do złożenia tego pozwu w wyniku dwulicowego traktowania przez AMC ich prawa do udziału w historycznym sukcesie The Walking Dead. Z jednej strony AMC mówi im, że nie są uprawnieni do niczego na podstawie błędnych orzeczeń przedprocesowych, od których można się odwołać, podczas gdy AMC zapłaciła 200 milionów dolarów Frankowi Darabontowi i CAA, aby uniknąć przeglądu przez nowojorskie jury dokładnie tej samej definicji odszkodowania warunkowego. Zamiast zapewniać Powodom korzyści wynikające z ugody Darabonta, zgodnie z wyraźnymi warunkami ich kontraktów, działalność twórcza AMC wydaje się obecnie ograniczać do wymyślania nowych sposobów złego traktowania twórców, którzy są odpowiedzialni za ich sukces w przeszłości – czytamy w ich oświadczeniu