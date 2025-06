Twórcy The Outer Worlds 2 nie odpowiadają za cenę gry. „Trzeba o to zapytać ludzi z Xboxa”

Brandon Adler o kontrowersyjnej cenie The Outer Worlds 2.

Na Xbox Games Showcase poznaliśmy datę premiery The Outer Worlds 2 . Jakiś czas później potwierdzono również, że gra będzie pierwszym tytułem od Xboxa w cenie 80 dolarów . Do tematu odniósł się Brandon Adler, reżyser gry.

The Outer Worlds 2 kosztuje 80 dolarów. Twórca komentuje decyzję Xboxa

Brandon Adler, reżyser The Outer Worlds 2, podkreślił w wywiadzie na Summer Game Fest, że to nie twórcy decydują o ostatecznej wartości rynkowej gry. W kwestii wyjaśnienia, dlaczego cena wynosi 80 dolarów, odesłał do przedstawicieli firmy Xbox.