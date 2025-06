Fani krytykują szefa Gearboxa za wypowiedź o „wrażliwych cenowo” graczach. Czy afera cenowa wpłynie negatywnie na premierę Borderlands 4?

Dyrektor generalny Gearbox, Randy Pitchford, po raz kolejny wywołał burzę wśród graczy, tym razem kierując kontrowersyjny komunikat do „wrażliwych cenowo” fanów, ale Ci nie pozostają mu dłużni.

W swoim najnowszym wpisie w mediach społecznościowych, Randy Pitchford zaprosił graczy do pobrania Tiny Tina’s Wonderlands za darmo z Epic Games Store, co miałoby być formą „prezentu” dla tych, którzy nie są w stanie zapłacić 80 dolarów za nadchodzące Borderlands 4. Zrobił to jednak w nieco złośliwy sposób.

Randy Pitchford krytykowany przez fanów Borderlands

W swoim poście Randy Pitchford, aż cztery razy napisał słowo „FREE” wielkimi literami, co jest złośliwą kontynuacją afery z wrażliwymi graczami odnośnie wysokiej ceny gry: