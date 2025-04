Twórcy The Invincible pokazują nową grę. Zobaczcie gameplay z Into the Fire

Starward Industries zaprezentowało pierwszy gameplay z gry Into the Fire. Pełen ognia materiał pozwala przyjrzeć się nieco lepiej produkcji szykowanej przez polski zespół.

W ubiegłym roku Starward Industries podzieliło się teaserem gry Dante’s Ring . Nazwa ta jest już jednak nieaktualna, bowiem od teraz mówimy o Into the Fire. Deweloperzy zaprezentowali właśnie gameplay z nadchodzącej produkcji.

Jako odważny odkrywca walczysz o przetrwanie podczas erupcji wulkanu na jednej z wysp Archipelagu Dantego. Świat legł w gruzach, a miasta stanęły w ogniu. Przemierzając tereny pokryte lawą i popiołem, starasz się ocalić jak najwięcej ludzi i zwierząt. Na Twojej drodze pojawią się gigantyczne szczeliny, burze ognia, ale także tajemnicze siły ukryte dotychczas głęboko w wulkanicznej otchłani. Stawiasz czoła demonom ognia, zaskakującym zagrożeniom i nadzwyczajnym anomaliom napędzającym chaos. – czytamy w opisie gry.

Zgodnie z przekazanymi za pośrednictwem Steama informacjami, Into the Fire pozwoli uzbroić się w strzelby gaśnicze czy retrofuturystyczne wynalazki. Nie zabraknie HUBa, w którym gracz będzie mógł się nie tylko schronić, ale i wytworzyć nowe narzędzia czy ulepszyć ekwipunek. Jak piszą twórcy, „świat gry wypełnia estetyka retro, nawiązująca do złotego wieku ambicji naukowych połączonych z folklorem i nadprzyrodzonymi zjawiskami, i oferująca immersyjne doświadczenie walki o przetrwanie, które zapiera dech przy każdym kroku przez płonący świat”. Gracze mogą spodziewać się również dynamicznego i różnorodnego środowiska.