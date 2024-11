Twórcy The Invincible pokazali nową grę. W Dante’s Ring zejdziemy do samego piekła

Starward Industries podzieliło się, zgodnie z obietnicą, zapowiedzią nowej gry. Mowa o Dante’s Ring, stanowiącego „antykombatowe RPG akcji”, w którym zejdziemy do samego piekła. Twórcy zaprezentowali klimatyczny teaser trailer, znajdujący się na dole wiadomości.

By uratować innych i zapewnić sobie przetrwanie w walce z gniewem natury w otoczeniu mistycznych wierzeń, będziesz musiał użyć specjalistycznego retro sprzętu.

Czy zmierzysz się z szalejącym ogniem, czy uciekniesz przed piroklastycznym przepływem? Wyważysz drzwi, by kogoś uratować, czy zatrzymasz się, by udzielić pierwszej pomocy?

Każda sekunda ma znaczenie, kiedy podąża za Tobą gorący oddech wulkanu.

Dante's Ring oferuje świeże podejście do rozgrywki, stawiając na walkę, której celem jest ratunek. Zanurzysz się w fascynującym, niepokojącym świecie, w którym przyjdzie Ci przejść przez same bramy piekieł, by uratować choć jedno życie więcej. – czytamy w opisie gry.