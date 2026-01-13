Twórcy The Division dotknięci zmianami. Ubisoft planuje redukcję etatów

Ubisoft poinformował o planowanej restrukturyzacji w studiu Massive Entertainment, znanym przede wszystkim z serii The Division oraz gry osadzonej w uniwersum Avatara. Zgodnie z przekazanymi informacjami, zmiany organizacyjne mogą skutkować redukcją nawet około 55 stanowisk. Decyzja dotyczy zespołów działających w Malmö oraz Sztokholmie i jest kolejnym etapem działań rozpoczętych w ubiegłym roku.

Ubisoft szykuje restrukturyzację w Massive Entertainment. Nawet 55 stanowisk zagrożonych

Ubisoft podkreśla, że planowane zmiany mają charakter czysto strukturalny i nie są związane z oceną jakości pracy zespołów ani z ostatnimi premierami. W najbliższych latach głównym priorytetem Massive Entertainment ma być marka The Division. Studio odpowiada za rozwój trzeciej części serii, zapowiedzianej w 2023 roku, a także za dalsze wsparcie dla The Division 2. Choć o nowej odsłonie wciąż nie pokazano żadnych materiałów, producenci zapowiadają, że projekt ma odegrać równie istotną rolę, jak pierwsza część cyklu. Równolegle zespół będzie nadal rozwijał silnik Snowdrop oraz usługi Ubisoft Connect, pełniąc w tych obszarach kluczową funkcję w strukturach wydawcy.