Twórcy The Division dotknięci zmianami. Ubisoft planuje redukcję etatów

Patrycja Pietrowska
2026/01/13 15:00
Kolejne zwolnienia w szeregach Ubisoftu.

Ubisoft poinformował o planowanej restrukturyzacji w studiu Massive Entertainment, znanym przede wszystkim z serii The Division oraz gry osadzonej w uniwersum Avatara. Zgodnie z przekazanymi informacjami, zmiany organizacyjne mogą skutkować redukcją nawet około 55 stanowisk. Decyzja dotyczy zespołów działających w Malmö oraz Sztokholmie i jest kolejnym etapem działań rozpoczętych w ubiegłym roku.

Tom Clancy’s The Division 2
Ubisoft szykuje restrukturyzację w Massive Entertainment. Nawet 55 stanowisk zagrożonych

Ubisoft podkreśla, że planowane zmiany mają charakter czysto strukturalny i nie są związane z oceną jakości pracy zespołów ani z ostatnimi premierami. W najbliższych latach głównym priorytetem Massive Entertainment ma być marka The Division. Studio odpowiada za rozwój trzeciej części serii, zapowiedzianej w 2023 roku, a także za dalsze wsparcie dla The Division 2. Choć o nowej odsłonie wciąż nie pokazano żadnych materiałów, producenci zapowiadają, że projekt ma odegrać równie istotną rolę, jak pierwsza część cyklu. Równolegle zespół będzie nadal rozwijał silnik Snowdrop oraz usługi Ubisoft Connect, pełniąc w tych obszarach kluczową funkcję w strukturach wydawcy.

Długoterminowy kierunek rozwoju studiów pozostaje bez zmian. Nadal będziemy pełnić rolę globalnego centrum i głównego zespołu odpowiedzialnego za markę The Division, kontynuować prace nad nieujawnionym, innowacyjnym projektem technologicznym w oparciu o dostosowaną strukturę zespołu oraz odgrywać kluczową rolę w rozwoju silnika Snowdrop i usługi Ubisoft Connect.

Proponowana restrukturyzacja rozpocznie się od rozmów dotyczących indywidualnych ustaleń, a pracownicy objęci zmianami są informowani bezpośrednio oraz otrzymują wsparcie z należytą troską i szacunkiem, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Poza serią The Division, Massive pracuje również nad nieujawnionym jeszcze projektem skupionym na innowacjach technologicznych. Gra ma zostać zaprezentowana w przyszłości. Ubisoft zapewnia, że długoterminowa wizja studia pozostaje bez zmian, a proces restrukturyzacji będzie prowadzony z poszanowaniem lokalnych przepisów i z zapewnieniem wsparcia dla osób objętych zmianami.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/ubisoft-hits-the-division-and-avatar-studio-massive-entertainment-with-layoffs/

