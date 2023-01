The Day Before wraca do żywych. Nowy trailer pokazuje gameplay z ray tracingiem

The Day Before miało ukazać się w połowie zeszłego roku, ale już w maju deweloperzy podjęli decyzję o zmianie silnika na Unreal Engine 5 i znacząco opóźnili debiut swojej produkcji. Premiera gry zbliża się jednak wielkimi krokami, a wczoraj do sieci trafił nowy zwiastun survivalowego MMO w klimatach postapo. W materiale nie zabrakło fragmentów rozgrywki, dzięki którym zainteresowani mogą sprawdzić, jak obecnie prezentuje się wspomniany tytuł.

Nvidia prezentuje nowy gameplay trailer The Day Before

Trailer skupia się jednak przede wszystkim na pokazaniu technologii firmy Nvidia, z których będzie korzystać The Day Before. Zwiastun prezentuje bowiem ujęcia z włączoną techniką śledzenia promieni w czasie rzeczywistym, a z opisu materiału dowiadujemy się, że produkcja studia Fntastic będzie korzystać również z funkcji DLSS 3.



Zgodnie z zapowiedzią, The Day Before ma zadebiutować na komputerach osobistych już 1 marca. W późniejszym terminie – najprawdopodobniej dopiero w 2024 roku – produkcja ma doczekać się również wersji na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Tymczasem rzućcie okiem na najnowszy zwiastun i dajcie znać, czy czekacie na wspomniany tytuł.