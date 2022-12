Twórcy The Callisto Protocol odpowiadają na zarzuty o brak ray tracingu na XSX

Wczoraj informowaliśmy, że gracze skrytykowali twórców The Callisto Protocol za pozostawiające wiele do życzenia – pod względem technicznym – wersje gry na komputery osobiste oraz konsole Xbox. Jednym z zarzutów wystosowanych przez użytkowników Xboksów Series X był fakt, że w dniu premiery produkcja studia Striking Distance była pozbawiona ray tracingu na wspomnianym sprzęcie Microsoftu. Wydana aktualizacja miała naprawić ten problem, ale niestety nie wyeliminowała wszystkich błędów.

Deweloperzy postanowili jednak zareagować na wspomniane wyżej zarzuty. Studio Striking Distance podkreśliło, że „ray tracing jest obsługiwany” i „wygląda świetnie” na konsolach Xbox Series X. Jednocześnie twórcy The Callisto Protocol poinformowali, że są „świadomi” problemów z odbiciami i „usiłują je naprawić”. Więcej informacji w tej kwestii mamy otrzymać w tym tygodniu.



Ekipa Striking Distance podziękowała również za wsparcie oraz cierpliwość. Kilka słów dorzucił również Glen Schofield – szef studia – który zapewnił, że deweloperzy „słyszą” graczy, a zespół będzie na bieżąco informować o kolejnych aktualizacjach. Nie pozostaje więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i liczyć na to, że twórcy szybko uporają się ze wszelkimi problemami.



Na koniec przypomnijmy, że The Callisto Protocol dostępne jest nie tylko na PC, ale także na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Striking Distance, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja The Callisto Protocol – klasyk survival horrorów w sosie z autorskich błędów.

We wanted to clear up any confusion: ray-traced shadows are supported and look great on Xbox Series X. However, we are aware of issues with ray-traced reflections that we are addressing. More information is coming this week. We appreciate the patience and support.