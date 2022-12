Problemy The Callisto Protocol na PC i Xbox to wina Sony? Gracze krytykują studio

Studio wywiązało się ze swojej obietnicy i już kilkanaście godzin później aktualizacja na PC była dostępna. Twórcy poinformowali, że przy pierwszym uruchomieniu może wystąpić chwilowe zacinanie się gry. Kolejne patche, które poprawią optymalizację, zostaną wydane w najbliższej przyszłości.

Spore problemy ma również wersja na Xboksy, która w dzień premiery pozbawiona była ray tracingu. Najnowsza aktualizacja miała naprawić już ten problem, ale gracze wciąż informują o błędach związanych z HDR-em oraz częstymi spadkami płynności. Niektórzy posunęli się nawet do zarzutów, że studio celowo nie przyłożyło się do przygotowania portów na Xboxa i PC, skupiając się przede wszystkim na wersji na PlayStation 5.

Teraz wiemy, co programiści Sony zrobili przy grze Wyłączyli HDR na Xboksie! Pozbawili funkcji ray tracingu Spadki FPS-ów! W tej grze 10 tfl 36 cus jest silniejsze niż 12 tfl 52 cus Czy macie odwagę powiedzieć graczom, co dzieje się z wersją na Xboxa?Teraz wiemy, co programiści Sony zrobili przy grze

Co powiecie na łatkę dla Xbox Series X, ponieważ jest to lepsza, mocniejsza konsola niż ps5, powinna mieć lepsze funkcje, których nie ma… wyraźnie zdecydowaliście się zoptymalizować grę tylko dla Sony, co jest złym projektem samej gry… naprawcie to, proszę, albo stracicie klienta