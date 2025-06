Kontrowersje wokół The Alters. Twórcy oskarżeni o brak transparentności

The Alters niedawno ukazało się na rynku, zdobywając uznanie krytyków . Choć gra zbiera pozytywne opinie, niektórzy wyrazili swoje zaniepokojenie po odkryciu oznak sugerujących nieujawnione użycie generatywnej sztucznej inteligencji w treściach gry. Wskazówki dotyczące wykorzystania dużych modeli językowych (LLM) znaleziono zarówno w napisach, jak i w tekstach tła, co wywołało głosy krytyki z powodu braku transparentności ze strony dewelopera.

Jeden z graczy zauważył, że podczas rozgrywki z włączonymi napisami w języku portugalskim, „napisy szalały”. Potwierdzono to zrzutem ekranu.

Gracze na Steamie zareagowali, określając to jako „absolutnie niedopuszczalne” i podkreślając, że „mają prawo wiedzieć, co kupują”. Nie wszyscy jednak podzielają to oburzenie. Część społeczności uważa, że tekst odkryty na tle scenografii nie jest przeznaczony do czytania i nie stanowi problemu. Sugerują, że w przeszłości takie miejsca wypełniano „tekstem typu Lorem Ipsum lub losowym bełkotem”.

Specjalistka ds. lokalizacji gier, Lucile Danilov, mimo że The Alters uważa za „znakomicie napisane”, sytuację określiła jako „hańbę”. Zauważyła również, że według doniesień, tłumaczenie na portugalski „jest pełne błędów i nieścisłości”, co jest „przerażające, biorąc pod uwagę, jak cała gra opiera się na złożonej narracji”.

Jej słowa potwierdził Handong Ryu, odpowiedzialny za koreańskie tłumaczenie, przyznając, że „ten sam problem istnieje również w wersji koreańskiej”. W chwili obecnej 11 Bit Studios nie odniosło się do zarzutów ani nie odpowiedziało na komentarze graczy.