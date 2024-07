Twórcy Tekken nienawidzą kultowej postaci z serii? Reżyser odpowiada na zarzuty

Jak wspomnieliśmy wyżej, część fanów uważa, że Anna Williams nie pojawiła się w Tekken 8, ponieważ deweloperzy nie darzą jej sympatią. Nic więc dziwnego, że głos w sprawie zdecydował się zabrać Katsuhiro Harada. Reżyser opublikował obszerny wpis na portalu społecznościowym X, w którym podkreślił, że Anna wcale nie jest znienawidzona przez twórców.

Cóż, to nie ma znaczenia, ponieważ NIE jest to prawdą. Anna przedstawiona w historii TEKKEN jest wypełniona wieloma przemyśleniami i uczuciami zarówno moimi, jak i pracowników animacji. Pierwotnie Nina była bardzo popularna wśród graczy od początku Tekkena. Jest coś takiego jak yin i yang, a popularność Anny była często przeciwstawiana popularności Niny. W czasach Tekkena 1 i 2 wiele postaci mid-bossów było „postaciami zamiennymi” dla innych, ale chcieliśmy sprawić, by Anna z Tekkena 3 była tak wyjątkowa, jak to tylko możliwe, by zyskać popularność – wyjaśnia Harada.