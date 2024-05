Lidia Sobieska na nowych fragmentach z rozgrywki w Tekken 8. Polska premier w akcji

Do sieci trafił już najnowszy gameplay trailer przedstawiający postać polskiej premier w akcji. Jak możemy zauważyć na materiale, Lidia Sobieska, walcząc „w imię wszystkich Polaków”, chwali się swoimi umiejętnościami w starciach z kilkoma przeciwnikami. Ponadto możemy przyjrzeć się atakowi specjalnemu, a także animacjom towarzyszącym postaci polskiej premier.

Jak zwykle w przypadku Tekken 8, bohaterka przemawia w rodzimym języku. Tym razem możemy usłyszeć, jak Lidia Sobieska mówi po polsku między innymi zdania takie jak „bądźmy dumni z tej walki” czy „tylko tchórze tak robią”. Pełen materiał prezentujący możliwości wojowniczki znajduje się na dole wiadomości.

Warto wspomnieć, że gracze Tekken 8 otrzymali w zeszłym miesiącu postać Eddy’ego Gordo. Posiadacze Playable Character Year 1 Pass mieli dostęp do bohatera od kwietnia 1. Niestety nie dowiedzieliśmy się, kiedy Lidia Sobieska trafi do bijatyki, jednak fani spodziewają się, że może to nastąpić, podobnie jak w przypadku Eddy’ego, pierwszego dnia nadciągającego miesiąca.