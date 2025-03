Cristiano Ronaldo dołącza do Fatal Fury: City of the Wolves. Piłkarska gwiazda w bijatyce

Cristiano Ronaldo zasili grono grywalnych postaci w nadchodzącej bijatyce.

Cristiano Ronaldo oficjalnie zasili szeregi grywalnych postaci w nadchodzącej bijatyce Fatal Fury: City of the Wolves. Ta popularna postać ze świata sportu zaprezentuje unikalny zestaw ataków inspirowanych piłką nożną, włączając w to jego charakterystyczną cieszynkę po zdobyciu gola.

Cristiano Ronaldo zasila skład Fatal Fury: City of the Wolves Ronaldo osobiście potwierdził dołączenie do Fatal Fury: City of the Wolves za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Sportowiec ogłosił tę nowinę na platformie X, gdzie śledzi go imponujące 115,1 miliona osób. Dodatkowo opublikował zwiastun gry na swoim koncie na Instagramie. Głos Ronaldo w grze podłoży aktor głosowy Juan Felipe Sierra. Informacje o pierwszej od ponad 20 lat nowej grze z serii Fatal Fury pojawiły się po raz pierwszy podczas wydarzenia EVO 2022, gdzie zapowiedziano nowy tytuł na scenie największego na świecie turnieju gier walki. Do grona wojowników w ramach pierwszego sezonu dodatków DLC dołączą także postacie znane z serii Street Fighter, takie jak Ken Masters i Chun-Li. Wybierz jeden z dwóch schematów sterowania: Arcade Style opiera się na precyzyjnych, technicznych ruchach, a Smart Style umożliwia wykonywanie efektywnych ruchów specjalnych i kombinacji poprzez poruszanie się w określonym kierunku i naciskanie pojedynczych przycisków. Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem, czy zaprawionym w boju weteranem w zakresie bijatyk, czeka na Ciebie mnóstwo zabawy i emocji – specjalnie dostosowanych do Twojego poziomu! – czytamy w opisie gry.

Warto również wspomnieć, że Fatal Fury: City of the Wolves jest jednym z tytułów, które zostaną zaprezentowane na Esports World Cup w Arabii Saudyjskiej, latem tego roku. Premiera Fatal Fury: City of the Wolves zaplanowana jest na 24 kwietnia. Wczytywanie ramki mediów.

