Twórcy Sunderfolk tłumaczą trzy filary rozgrywki swojej gry. Produkcja bierze to co najlepsze z planszówek i papierowych gier RPG

W rozmowie z portalem Game Rant, zespół deweloperski zdradził, co stanowi o fundamentach tej gry i jak te założenia wpłynęły na cały proces tworzenia. Sunderfolk oferuje unikalne podejście - narrator przypominający mistrza gry, różnorodne klasy postaci, system losowości oparty na kartach zdolności (zamiast tradycyjnych kości), a także sterowanie przy użyciu smartfona, służącego za cyfrową kartę postaci. Wszystko to ma na celu możliwie wierne odwzorowanie klimatu znanego z gier pokroju Dungeons & Dragons. Dyrektor gry, Erin Marek, w rozmowie z Game Rant szczegółowo omówiła trzy filary rozgrywki w Sunderfolk.

Twórcy wyjaśniają trzon rozgrywki w Sunderfolk

Pierwszym filarem Sunderfolk jest stworzenie przyjaznego doświadczenia, które zachęci nowych graczy do wejścia w świat gry bez poczucia przytłoczenia. Erin Marek podkreśliła, że zespół przyłożył dużą wagę do rozbudowanego systemu samouczków, przemyślanego wprowadzania mechanik i dużej głębi treści, wszystko po to, by nowicjusze nie czuli się zagubieni. Dużą rolę odgrywa tu również intuicyjny interfejs użytkownika oraz przystępny świat i fabuła.