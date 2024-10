Odszedł z Blizzarda, założył firmę, stworzył grę. Zobacz gameplay z Sunderfolk

Sunderfolk to debiutancka gra od Dreamhaven, firmy założonej przez byłego szefa Blizzard, Mike'a Morhaime'a. Dreamhaven, które powstało w 2020 roku, składa się z dwóch studiów: Moonshot i Secret Door. To właśnie Secret Door odpowiada za rozwój Sunderfolk, strategii turowej z elementami RPG i gry logicznej. Nowością ma być możliwość kontrolowania gry za pomocą telefonu.

Sunderfolk – połączenie Hearthstone z Heroes of the Storm

Gracze będą eksplorować krainę Sunderlands, walczyć z potworami i spotykać różnorodnych mieszkańców. Ma to przywodzić klimat gier planszowych. Rozgrywka opiera się na turach, a gracze wybierają z talii kart umiejętności, które wykorzystują do atakowania przeciwników. Element losowości wprowadzają karty losu, które wpływają na efektywność działań. Gracze muszą współpracować, zarządzać swoimi taliami i dostosowywać się do bieżących wyzwań, aby odnieść sukces. Wygląda to jak połączenie Hearthstone z Heroes of the Storm. Dzięki możliwości sterowania za pomocą telefonu lub tabletu, Sunderfolk zapewnia kooperacyjną zabawę przywołując tradycyjne wieczory gier w gronie znajomych.