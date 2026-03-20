Twórcy Space Marine 2 przepraszają i zwracają pieniądze

Pod koniec lutego pojawiła się kolejna porcja nowej zawartości Warhammer 40,000: Space Marine 2. Nie obyło się jednak bez kontrowersji.

Całe zamieszanie rozchodzi o jeden z pakietów do Warhammer 40,000: Space Marine 2 , który został wydany 26 lutego 2026. Tym był Chapter Voice Pack 1, na który w ramach zapewnień twórców miało składać się m.in. “450 ponownie nagranych kwestii głosowych” . Rzeczywistość okazała się jednak brutalna, a gracze poczuli się oszukani. I nie chodzi nawet o to, że rzeczone 450 kwestii dotyczyło nie jednej wersji językowej, a kilku różnych, co znacząco zmniejsza imponującą liczbę. Ale to jeszcze nic. Okazało się bowiem, że implementacja nowych głosów w grze była z jednej strony problematyczna, a z drugiej niesatysfakcjonująca.

Kontrowersji, które teraz znajdują swój finał. Gracze, którzy wydali swoje pieniądze, będą mogli liczyć na zwrot środków .

Największym problemem jest fakt, że podczas rozgrywki dochodzi do przeskakiwania między głosami. Nawet jeżeli wyposażyliśmy naszego marine w nowy Voice Pack, to podczas interakcji z obiektami i tak przemawiał on domyślnym głosem. Z tego też powodu trudno było nie zostać wyrwanym z immersji i nie mieć poczucia, że coś tutaj zdecydowanie nie gra. W efekcie w momencie pisania tego tekstu Chapter Voice Pack 1, za który trzeba było zapłacić około 5 dolarów, na Steamie oceniany jest przytłaczająco negatywnie i tylko 16% ze wszystkich 670 recenzji na platformie Valve ma charakter pozytywny.

Taki obrót spraw skłonił Saber Interactive i Focus Entertainment do wystosowania oświadczenia: