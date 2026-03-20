Twórcy Space Marine 2 przepraszają i zwracają pieniądze

Maciej Petryszyn
2026/03/20 12:00
Pod koniec lutego pojawiła się kolejna porcja nowej zawartości Warhammer 40,000: Space Marine 2. Nie obyło się jednak bez kontrowersji.

Kontrowersji, które teraz znajdują swój finał. Gracze, którzy wydali swoje pieniądze, będą mogli liczyć na zwrot środków.

Warhammer 40,000: Space Marine 2
Saber i Focus posypują głowy popiołem i zapowiadają zwrot pieniędzy

Całe zamieszanie rozchodzi o jeden z pakietów do Warhammer 40,000: Space Marine 2, który został wydany 26 lutego 2026. Tym był Chapter Voice Pack 1, na który w ramach zapewnień twórców miało składać się m.in. “450 ponownie nagranych kwestii głosowych”. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna, a gracze poczuli się oszukani. I nie chodzi nawet o to, że rzeczone 450 kwestii dotyczyło nie jednej wersji językowej, a kilku różnych, co znacząco zmniejsza imponującą liczbę. Ale to jeszcze nic. Okazało się bowiem, że implementacja nowych głosów w grze była z jednej strony problematyczna, a z drugiej niesatysfakcjonująca.

Największym problemem jest fakt, że podczas rozgrywki dochodzi do przeskakiwania między głosami. Nawet jeżeli wyposażyliśmy naszego marine w nowy Voice Pack, to podczas interakcji z obiektami i tak przemawiał on domyślnym głosem. Z tego też powodu trudno było nie zostać wyrwanym z immersji i nie mieć poczucia, że coś tutaj zdecydowanie nie gra. W efekcie w momencie pisania tego tekstu Chapter Voice Pack 1, za który trzeba było zapłacić około 5 dolarów, na Steamie oceniany jest przytłaczająco negatywnie i tylko 16% ze wszystkich 670 recenzji na platformie Valve ma charakter pozytywny.

Taki obrót spraw skłonił Saber Interactive i Focus Entertainment do wystosowania oświadczenia:

Drodzy gracze Space Marine2,

Zapoznaliśmy się z Waszymi opiniami na temat DLC Chapter Voice Pack i chcielibyśmy się do nich odnieść.

To oczywiste, że to DLC nie spełniło Waszych oczekiwań, za co najmocniej przepraszamy. Dostarczanie treści wysokiej jakości – bez względu na to, czy są darmowe, czy płatne – jest dla nas priorytetem.

Z tego powodu podjęliśmy decyzję o zaoferowaniu zwrotu kosztów wszystkim właścicielom tego DLC oraz o udostępnieniu go za darmo od teraz na zawsze. Obecnie ustalamy szczegóły procesów zwrotu z właścicielami platform i wkrótce wrócimy do Was z dodatkowymi informacjami.

Jesteśmy niezmiennie wdzięczni za Wasze oddanie naszej grze.

Całe zamieszanie przyćmiło premierę aktualizacji 12.0. Wraz z nią do Warhammer 40,000: Space Marine 2 wprowadzona została nowa klasa – Techmarine.

Źródło:https://www.ign.com/articles/its-obvious-this-dlc-has-failed-to-meet-your-expectations-warhammer-40000-space-marine-2-dev-issues-apology-to-disgruntled-fans-for-controversial-5-voice-pack-offers-refunds-and-makes-it-free

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

