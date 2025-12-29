Twórcy Sonic Racing: CrossWorlds zapowiadają dalsze niespodzianki. Fani reagują z radością, ale i rozsądkiem

Fani Sonica mają całkiem rozsądne oczekiwania po zapowiedzi "niesamowitych niespodzianek” dla CrossWorlds.

Sonic Racing: CrossWorlds nie pokonało swojego rywala spod znaku Nintendo, ale mimo wszystko gra udowodniła, że na rynku jest miejsce na kolejną dużą produkcję kartingową obok Mario Kart. Część graczy twierdzi nawet, że nowa gra wyścigowa z Soniciem jest lepsza od Mario Kart World (w tym również my), więc mamy dla takich osób świetne wieści, bowiem wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku tytuł będzie się dalej rozwijał. Sonic Racing: CrossWorld z dalszymi niespodziankami Tak przynajmniej wynika ze słów reżysera gry, Kobayakawy. W rozmowie z magazynem Famitsu twórca zdradził, że w 2026 roku gracze mogą spodziewać się kolejnych “niesamowitych niespodzianek”, które nie zostały ujawnione przy premierze. Wiadomo już, że do gry dołączą postacie z serii Mega Man, Wojownicze Żółwie Ninja oraz Avatar, jednak zapowiedź ta sugeruje możliwość jeszcze większej liczby crossoverów, także z markami nienależącymi do Segi.

Pojawiają się nawet głosy, że jeśli CrossWorlds okaże się wystarczająco dużym sukcesem, Sega może zrobić dla gry więcej, niż pierwotnie planowano, co otwiera drzwi do praktycznie dowolnych scenariuszy na przyszłość. Można by się spodziewać, że takie obietnice zachęcą fanów Sonica do wysuwania nierealistycznych żądań, jednak ku zaskoczeniu twórców, większość oczekiwań okazuje się całkiem rozsądna.

Zamiast marzyć o absurdalnych crossoverach w stylu Bluey’ego czy Batmobilu, fani skupiają się głównie na dodatkach związanych z markami należącymi do Segi oraz na ulepszeniach istniejącej zawartości. Jednym z najczęściej powtarzających się postulatów po zapowiedzi Kobayakawy jest dodanie większej liczby tras inspirowanych poziomami ze starszych gier o Sonicu oraz innych serii Segi. Wielu graczy chciałoby na przykład tras stylizowanych na trójwymiarowe wersje klasycznych, dwuwymiarowych etapów z pierwszych odsłon Sonica. Grand prix rozgrywane na poziomach z Sonic the Hedgehog 2 z odświeżonymi aranżacjami muzycznymi to marzenie, które regularnie pojawia się wśród fanów. Nieco bardziej niszowym, ale wciąż realnym pomysłem jest przywrócenie postaci Ristara i dodanie go do składu kierowców w CrossWorlds. Bohater ten był wykorzystywany przez Segę bardzo sporadycznie od czasu swojego debiutu w 1995 roku, więc jego powrót jest mało prawdopodobny, ale jak sugerują fani, nie niemożliwy, zwłaszcza jeśli mowa o “niespodziankach”. Jeśli Sega rzeczywiście bierze pod uwagę rozsądne sugestie, część społeczności proponuje również dodanie Joe Musashiego z serii Shinobi. Dodatkowym atutem byłby fakt, że postać ta nie mówi, co rozwiązałoby częsty problem bohaterów z DLC pozbawionych dialogów. Gdyby do końca 2026 roku w CrossWorlds pojawił się gokart z Crazy Taxi, a za kierownicą zasiadł Musashi, niektórzy gracze uważają, że najnowsza gra z Soniciem mogłaby nawet zasłużyć na rozważenie w kontekście tytułu Gry Roku po raz kolejny.