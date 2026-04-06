Rekordowa sprzedaż Slay the Spire 2. 5,3 mln sprzedanych kopii w marcu i 108 mln dolarów przychodu

Mikołaj Berlik
2026/04/06 09:00
Gra indie przebiła wiele wysokobudżetowych produkcji.

Marzec 2026 roku na platformie Steam należał bezsprzecznie do Slay the Spire 2. Mimo ogromnej konkurencji w postaci wysokobudżetowych tytułów, sequel kultowego roguelike’a od studia Mega Crit zdominował rankingi sprzedaży, osiągając wyniki, które wielokrotnie przebiły sukces pierwszej części.

Slay the Spire 2 nokautuje konkurencję

Według szacunków Rhy’a Elliotta z Alinea Analytics, gra sprzedała się w liczbie 5,3 miliona egzemplarzy, generując 108 milionów dolarów przychodu. To fenomenalny wynik, zwłaszcza gdy zestawimy go z historią pierwowzoru, który potrzebował dwóch miesięcy (i dwóch lat we wczesnym dostępie), by dobić do poziomu 1,5 miliona sprzedanych sztuk.

Choć to Slay the Spire 2 przyciągnęło najwięcej fanów na Steamie, inne głośne premiery również zanotowały solidne wyniki:

  • Crimson Desert – projekt autorstwa Pearl Abyss, mimo mieszanych opinii po premierze, znalazł w marcu niemal 2 miliony nabywców na Steamie. Szacuje się, że łączny przychód z gry na wszystkich platformach przekroczył już 200 milionów dolarów.
  • Resident Evil Requiem – survival horror od Capcomu zebrał aż 1,2 miliona sprzedanych kopii na Steamie. Oficjalne dane Capcomu mówią o ponad 6 milionach sprzedanych sztuk na wszystkich urządzeniach, a liczba ta stale rośnie.

Warto wspomnieć, że Slay the Spire 2 zostało udostępnione wyłącznie na PC. W ostatnich dniach tytuł doczekał się nowej aktualizacji wprowadzającej system odznak.

Źródło:https://gamingbolt.com/slay-the-spire-2-reportedly-sold-5-3-million-copies-in-march-netting-108-million-in-revenue

Mikołaj Berlik
