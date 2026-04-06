Rekordowa sprzedaż Slay the Spire 2. 5,3 mln sprzedanych kopii w marcu i 108 mln dolarów przychodu

Gra indie przebiła wiele wysokobudżetowych produkcji.
Marzec 2026 roku na platformie Steam należał bezsprzecznie do Slay the Spire 2. Mimo ogromnej konkurencji w postaci wysokobudżetowych tytułów, sequel kultowego roguelike’a od studia Mega Crit zdominował rankingi sprzedaży, osiągając wyniki, które wielokrotnie przebiły sukces pierwszej części.
Slay the Spire 2 nokautuje konkurencję
Według szacunków Rhy’a Elliotta z Alinea Analytics, gra sprzedała się w liczbie 5,3 miliona egzemplarzy, generując 108 milionów dolarów przychodu. To fenomenalny wynik, zwłaszcza gdy zestawimy go z historią pierwowzoru, który potrzebował dwóch miesięcy (i dwóch lat we wczesnym dostępie), by dobić do poziomu 1,5 miliona sprzedanych sztuk.
Choć to Slay the Spire 2 przyciągnęło najwięcej fanów na Steamie, inne głośne premiery również zanotowały solidne wyniki:
Crimson Desert – projekt autorstwa Pearl Abyss, mimo mieszanych opinii po premierze, znalazł w marcu niemal 2 miliony nabywców na Steamie. Szacuje się, że łączny przychód z gry na wszystkich platformach przekroczył już 200 milionów dolarów.
Resident Evil Requiem – survival horror od Capcomu zebrał aż 1,2 miliona sprzedanych kopii na Steamie. Oficjalne dane Capcomu mówią o ponad 6 milionach sprzedanych sztuk na wszystkich urządzeniach, a liczba ta stale rośnie.
Powraca najlepsza gra typu roguelike z budowaniem talii!
Przez 1000 lat Wieża pozostawała w uśpieniu, a jej tajemnice zostały pogrzebane, a okropności zapomniane. Teraz ponownie otworzyła się, bardziej głodna i niebezpieczna niż kiedykolwiek, pochłaniając wszystkich, którzy odważą się na nią wejść.
Nowe zagrożenia wymagają sprytniejszych strategii, nieustępliwej przebiegłości i niezachwianej determinacji. Przechytrz brutalne próby Wieży i odkryj prawdy ukryte na jej szczycie.
Czy spróbujesz wspiąć się samotnie, czy też poprosisz o pomoc innych poszukiwaczy przygód?
Warto wspomnieć, że Slay the Spire 2 zostało udostępnione wyłącznie na PC. W ostatnich dniach tytuł doczekał się nowej aktualizacji wprowadzającej system odznak.
