Rekordowa sprzedaż Slay the Spire 2. 5,3 mln sprzedanych kopii w marcu i 108 mln dolarów przychodu

Marzec 2026 roku na platformie Steam należał bezsprzecznie do Slay the Spire 2. Mimo ogromnej konkurencji w postaci wysokobudżetowych tytułów, sequel kultowego roguelike’a od studia Mega Crit zdominował rankingi sprzedaży, osiągając wyniki, które wielokrotnie przebiły sukces pierwszej części.

Slay the Spire 2 nokautuje konkurencję

Według szacunków Rhy’a Elliotta z Alinea Analytics, gra sprzedała się w liczbie 5,3 miliona egzemplarzy, generując 108 milionów dolarów przychodu. To fenomenalny wynik, zwłaszcza gdy zestawimy go z historią pierwowzoru, który potrzebował dwóch miesięcy (i dwóch lat we wczesnym dostępie), by dobić do poziomu 1,5 miliona sprzedanych sztuk.