Na State of Play zapowiedziano BlazBlue: Entropy Effect X. Zobaczcie dynamiczny zwiastun z rozgrywką

Wydawca Astrolabe Games oraz deweloper 91Act ogłosili, że BlazBlue: Entropy Effect X, będące grą akcji w stylu roguelite i osadzone w uniwersum BlazBlue, zadebiutuje 12 lutego 2026 roku na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Fizyczne edycje gry będą dostępne dla PlayStation 5 i Nintendo Switch równocześnie z cyfrową premierą. Przedsprzedaż fizyczna i cyfrowa jest już dostępna.

Zapowiedziano dynamiczne BlazBlue: Entropy Effect X

BlazBlue: Entropy Effect X to gra akcji z wyrazistą, oprawą graficzną 2D, szybką i stylową walką oraz precyzyjnym i responsywnym sterowaniem. Gracze poprowadzą unikalną obsadę bohaterów z serii BlazBlue, zanurzając się w dynamiczną rozgrywkę. Akcja gry toczy się w tajemniczym miejscu zwanym Laboratorium, gdzie grupa elitarnych badaczy stara się ocalić rozpadający się świat. Mimo wysiłków, dr Mercurius, szef laboratorium ostrzega, że zagłada jest nieuchronna. W ostatniej desperackiej próbie uratowania rzeczywistości, inicjatywa Research of Possibility ma za zadanie zebrać Shards of Possibility, fragmenty świata, które mogą powstrzymać nadciągającą katastrofę. Fragmenty znajdują się w Sea of Possibility, wymiarze między światami, poza granicami rzeczywistości.