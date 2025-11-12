Zaloguj się lub Zarejestruj

Na State of Play zapowiedziano BlazBlue: Entropy Effect X. Zobaczcie dynamiczny zwiastun z rozgrywką

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/12 09:15
Na State of Play zapowiedziano BlazBlue: Entropy Effect X, czyli nową grę akcji od 91Act.

Wydawca Astrolabe Games oraz deweloper 91Act ogłosili, że BlazBlue: Entropy Effect X, będące grą akcji w stylu roguelite i osadzone w uniwersum BlazBlue, zadebiutuje 12 lutego 2026 roku na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Fizyczne edycje gry będą dostępne dla PlayStation 5 i Nintendo Switch równocześnie z cyfrową premierą. Przedsprzedaż fizyczna i cyfrowa jest już dostępna.

BlazBlue: Entropy Effect X
BlazBlue: Entropy Effect X

Zapowiedziano dynamiczne BlazBlue: Entropy Effect X

BlazBlue: Entropy Effect X to gra akcji z wyrazistą, oprawą graficzną 2D, szybką i stylową walką oraz precyzyjnym i responsywnym sterowaniem. Gracze poprowadzą unikalną obsadę bohaterów z serii BlazBlue, zanurzając się w dynamiczną rozgrywkę. Akcja gry toczy się w tajemniczym miejscu zwanym Laboratorium, gdzie grupa elitarnych badaczy stara się ocalić rozpadający się świat. Mimo wysiłków, dr Mercurius, szef laboratorium ostrzega, że zagłada jest nieuchronna. W ostatniej desperackiej próbie uratowania rzeczywistości, inicjatywa Research of Possibility ma za zadanie zebrać Shards of Possibility, fragmenty świata, które mogą powstrzymać nadciągającą katastrofę. Fragmenty znajdują się w Sea of Possibility, wymiarze między światami, poza granicami rzeczywistości.

Główny bohater Ace, jest jedynym, który może zanurzyć się w tym tajemniczym morzu. Prowadzony przez badaczy z Laboratorium, Ace wielokrotnie schodzi w poszukiwaniu ratunku, jednak dziwne wizje zaczynają wpływać na jego ciało i umysł. W miarę postępów, wspomnienia wypełniają jego świadomość, a prawda o upadającym świecie i samej badawczej misji zaczyna wychodzić na jaw.

GramTV przedstawia:

BlazBlue: Entropy Effect X zadebiutuje 12 lutego i będzie dostępne w dwóch wersjach: Standard Edition i Deluxe Edition. Zawartość Standard Edition w cenie 24,99 euro zawiera samą grę, z kolei Deluxe Edition w cenie 34,99 euro zawiera:

  • podstawową grę
  • BlazBlue Character Palette [The Other Side] (14 postaci, z dodatkowymi paletami w przyszłych aktualizacjach)
  • BlazBlue Character Palette [X-File] (14 postaci, brak przyszłych palet)
  • BlazBlue: Entropy Effect X Complete Original Soundtrack (5 zestawów/91 utworów)
  • 4 awatary w stylu chibi

Wszystkie treści Deluxe Edition będą dostępne od dnia premiery.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/11/blazblue-entropy-effect-x-announced-for-ps5-xbox-series-and-switch

