Slay the Spire 2 opóźnione. Twórcy obiecują więcej zawartości niż w jedynce

Patrycja Pietrowska
2025/09/12 18:30
Slay the Spire 2 nie trafi do graczy w planowanym terminie.

W kwietniu ubiegłego roku pojawiła się zapowiedź Slay the Spire 2. Jest to kontynuacja hitowego roguelike’a od Mega Crit. Pierwotnie twórcy planowali, by udostępnić tytuł graczom w 2025 roku. Okazuje się jednak, że ten termin jest już nieaktualny.

Slay the Spire 2
Slay the Spire 2

Slay the Spire 2 z nowym terminem premiery. Twórcy potrzebują więcej czasu

Slay the Spire 2, nie trafi do graczy w planowanym terminie końca 2025 roku, lecz dopiero w marcu 2026 roku. W przeciwieństwie do wielu innych niezależnych studiów, które opóźniały premiery, by uniknąć konkurencji z Hollow Knight: Silksong, twórcy Slay the Spire 2 zaprzeczają, by wpływ Silksong był przyczyną zmiany daty.

Częściowo powodem przesunięcia ma być natomiast zamiar deweloperów, aby stworzyć znacznie większą i bogatszą w zawartość grę, niż pierwotnie planowano. Mega Crit Games zapewnia, że Slay the Spire 2 zaoferuje znacznie więcej treści niż pierwsza część, nawet w jej wczesnym dostępie.

Czyli powodem jest to, że wciąż dodajecie nowe elementy do gry?

Częściowo tak, bo wiecie, co najbardziej zżera czas w tworzeniu gier? Tworzenie rzeczonej gry właśnie! W porównaniu z pierwszą częścią sequel będzie znacznie większy i nie możemy się doczekać, żeby wam go pokazać. Ponadto chcemy utrzymać jakość na poziomie, jakiego zarówno my, jak i społeczność graczy oczekujemy od tytułów we wczesnym dostępie.

GramTV przedstawia:

Nowy termin premiery Slay the Spire 2 to zatem marzec 2026.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

