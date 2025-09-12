Slay the Spire 2 opóźnione. Twórcy obiecują więcej zawartości niż w jedynce

W kwietniu ubiegłego roku pojawiła się zapowiedź Slay the Spire 2. Jest to kontynuacja hitowego roguelike’a od Mega Crit. Pierwotnie twórcy planowali, by udostępnić tytuł graczom w 2025 roku. Okazuje się jednak, że ten termin jest już nieaktualny.

Slay the Spire 2 z nowym terminem premiery. Twórcy potrzebują więcej czasu

Slay the Spire 2, nie trafi do graczy w planowanym terminie końca 2025 roku, lecz dopiero w marcu 2026 roku. W przeciwieństwie do wielu innych niezależnych studiów, które opóźniały premiery, by uniknąć konkurencji z Hollow Knight: Silksong, twórcy Slay the Spire 2 zaprzeczają, by wpływ Silksong był przyczyną zmiany daty.