Zaloguj się lub Zarejestruj

Gra z perfekcyjnym wynikiem na Steamie traci komplet pozytywów przez jednego "żartownisia"

Mikołaj Berlik
2025/11/20 16:30
0
0

Omelet You Cook utrzymywało 100% pozytywnych recenzji na Steamie aż do wczoraj, gdy jeden gracz przerwał serię żartobliwą opinią.

Omelet You Cook od czerwca cieszyło się wyjątkowym osiągnięciem – ponad 500 recenzji i 100% pozytywów. Ten idealny rezultat zakończył się wczoraj, gdy pierwszy gracz wystawił tytułowi negatywną opinię.

Omelet You Cook

Omelet You Cook – przerwany perfekcyjny wynik

Produkcja stworzona przez dwuosobowe SchuBox Games nie była jednym z największych hitów Steama, ale zdobyła coś rzadszego: absolutny komplet pozytywnych ocen przy dużej liczbie recenzji. To wyróżniało ją na tle całej platformy, gdzie podobne przypadki niemal nie występują. Passa zakończyła się wraz z pojawieniem się pierwszej negatywnej opinii. Co istotne, jej autor… sam przyznał, że gra jest świetna, lecz chciał „być inny”.

GramTV przedstawia:

Informacja o spadku oceny szybko trafiła do społeczności. Jeden z twórców, Dan Schumacher, w rozmowie z PC Gamerem przyznał, że choć wiedzieli, iż rekord nie potrwa wiecznie, utrata 100% przez żartobliwą recenzję jest po prostu przykra. Deweloper dodał, że niektórzy spekulują o farmieniu punktów Steama, ale niezależnie od powodów – moment i tak musiał nadejść.

Omelet You Cook pozostaje jednak produkcją wartą sprawdzenia. To chaotyczny kulinarny roguelike, który łączy inspiracje Balatro, Luck Be a Landlord oraz Ballionaire. Gracze przygotowują śniadania dla klientów, a składniki pędzą po taśmie w coraz szybszym tempie. Do 25 listopada gra dostępna jest na Steamie w cenie 43,99 zł, z opcją wypróbowania wersji demo.

Tagi:

News
kontrowersje
kulinaria
roguelike
PC
liczba graczy
oceny
Steam
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112