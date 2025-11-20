Gra z perfekcyjnym wynikiem na Steamie traci komplet pozytywów przez jednego "żartownisia"

Omelet You Cook utrzymywało 100% pozytywnych recenzji na Steamie aż do wczoraj, gdy jeden gracz przerwał serię żartobliwą opinią.

Omelet You Cook od czerwca cieszyło się wyjątkowym osiągnięciem – ponad 500 recenzji i 100% pozytywów. Ten idealny rezultat zakończył się wczoraj, gdy pierwszy gracz wystawił tytułowi negatywną opinię.

Omelet You Cook – przerwany perfekcyjny wynik

Produkcja stworzona przez dwuosobowe SchuBox Games nie była jednym z największych hitów Steama, ale zdobyła coś rzadszego: absolutny komplet pozytywnych ocen przy dużej liczbie recenzji. To wyróżniało ją na tle całej platformy, gdzie podobne przypadki niemal nie występują. Passa zakończyła się wraz z pojawieniem się pierwszej negatywnej opinii. Co istotne, jej autor… sam przyznał, że gra jest świetna, lecz chciał „być inny”.