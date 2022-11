Twórcy seriali protestują przeciwko reklamom na Netflixie. Mają ważny powód

Shonda Rhimes, producentka Bridgertonów i Kim jest Anna?, czyli jednych z najpopularniejszych produkcji platformy, jest jednym z wielu twórców, showrunnerów i scenarzystów, którzy wyrazili niezadowolenie z decyzji Netflixa o włączeniu do swoich treści reklam w czasie trwania materiału. Do tej grupy należą również Trevor Macy i Mike Flanagan, którzy przekazali kierownictwu firmy, że reklamy zakłócają opowiadane przez nich historie.

Choć inne platformy streamingowe również posiadają lub wkrótce będą posiadać abonament z reklamami, to Netflix przez wiele lat uważany był za przeciwieństwo linearnej telewizji, która funkcjonuje głównie dzięki blokom reklamowym. Firmy takie jak Intrepid Pictures od Shodny Rhimes podpisały z platformą wieloletnie umowy, kiedy firma szczyciła się brakiem reklam. Dla wielu twórców była to wymarzona sytuacja, w której mogli przedstawić własne historie, które nie były przerywane ani jedną reklamą. Teraz to się zmieniło.