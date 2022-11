Netflix z reklamami bez popularnych produkcji. Widzowie otrzymali ograniczoną ofertę

Netflix wprowadził do pierwszych krajów nowy tańszy plan z reklamami. Jeszcze w lipcu platforma ogłosiła, że w nowym abonamencie zabraknie wybranych produkcji, które nie mogą być licencjonowane wraz z przerwami na reklamę. Do czasu startu subskrypcji nie było wiadomo, o jakie konkretnie tytuły chodzi. Niestety widzowie najtańszego abonamentu Netflixa nie obejrzą kilku popularnych filmów i seriali, w tym oryginalnej produkcji platformy, House of Cards.

Netflix z reklamami – których filmów i seriali brakuje?

W zależności od kraju od 5% do 10% oferty nie będzie dostępna w planie z reklamami. Posiadając najtańszy abonament produkcje wyświetlane są w menu platformy z ikoną kłódki. Pełna lista nie jest jeszcze dostępna, ale jak informuje Variety, wśród zablokowanych tytułów są House of Cards, Peaky Blinders, Jess i chłopaki, Magicy, Upadek królestwa, Grzesznica, Good Firls, Dobre miejsce oraz Friday Night Lights. W ofercie brakuje też niektórych filmów, w tym Skyfall, 28 dni później, Gra tajemnic oraz Pan Wilk i spółka. Bad Guys.