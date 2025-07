Twórcy RoadCraft odpowiadają graczom. Zespół rzuca światło na przyszłość gry

Studio analizuje możliwość wprowadzenia funkcji „Pomiń bieżącą pogodę”, która pozwoliłaby na automatyczne przechodzenie do kolejnych ustawień pogodowych. Sergei Kogut wskazał na plany dodania do gry systemu punktów nawigacyjnych, podobnego do tego znanego z SnowRunner, choć bez sprecyzowanej daty wdrożenia. Zespół zastanawia się również nad usprawnieniem procesu rozsypywania piasku, by był precyzyjniejszy, być może poprzez specjalny tryb lub maszynę.