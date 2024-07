Twórcy Returnal rekrutują do kolejnego projektu. Zespół pracuje nad grą akcji AAA

Jak zauważył serwis GamingBolt, na portalu LinkedIn opublikowany został nowy wpis od Housemarque. Okazuje się, że studio poszukuje nowych pracowników, którzy pracować będą nad grą akcji AAA. Zatrudnieni deweloperzy odpowiadać będą za projektowanie i wdrażanie do gry różnych wrogów i bossów, którzy reprezentować będą „najwyższą możliwą jakość”.

W ogłoszeniu wskazano, że kandydat powinien cechować się znajomością silnika Unreal Engine. Wśród wymagań wymieniono również „wybitne umiejętności i wiedzę z zakresu projektowania poziomów i wrogów”. Zainteresowani pracą w Housemarque mają otrzymać wsparcie, które pomoże osiedlić się w Finlandii.

W Housemarque będziesz odpowiedzialny za projektowanie, opracowywanie prototypów i wdrażanie wrogów do gry akcji AAA, od pomysłu do gotowych, pełnoprawnych przeciwników do pokonania przez gracza. Będziesz współpracować bezpośrednio z dyrektorami, liderami i innymi projektantami i programistami, aby zapewnić, że zawartość wrogów w grze jest najwyższej możliwej jakości. Będziesz również pracować nad tworzeniem i ulepszaniem procesów, aby tworzenie treści było jak najbardziej płynne. – czytamy w opisie stanowiska.