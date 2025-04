Wkrótce odbędzie się zamknięta beta Where Winds Meet. Otrzymaliśmy nowy zwiastun

Akcja gry Where Winds Meet toczy się w czasach upadku dynastii Tang. Jest to okres pełen niepokojów, politycznych spisków i wojen. Gracz wciela się w bezimiennego wojownika, który próbuje przetrwać w tym burzliwym świecie, jednocześnie odkrywając tajemnice otaczającego go świata. Ciekawym aspektem gry jest to, że gracz sam decyduje o swojej ścieżce. Może stać się uczciwym uczonym, samotnym mnichem, zabójcą na zlecenie, najemnikiem lub kimkolwiek zechce (oczywiście w ramach tego co przygotowało studio, więc raczej nie zostaniecie praczką w pobliskiej wiosce). Twórcy zapowiadają dużą nieliniowość i swobodę eksploracji oraz rozwoju postaci.

Where Winds Meet to gra akcji RPG z otwartym światem, osadzona w realiach starochińskiej historii i mitologii, tworzona przez chińskie studio Everstone Studio. Tytuł przyciąga uwagę przepiękną oprawą graficzną, klimatyczną muzyką i systemem walki inspirowanym klasycznymi filmami wuxia (Przyczajony tygrys, ukryty smok). Wkrótce odbędą się zamknięte beta testy tej produkcji.

System walki to dynamiczne starcia wręcz i z dystansu, z elementami akrobatyki, szybkimi unikami i efektownymi ciosami. Dużą rolę odgrywają sztuki walki i zdolności specjalne, które bohater może opanować, jak na przykład bieganie po wodzie czy odbijanie się od ścian, co mocno przypomina styl klasycznych filmów wuxia. Dodatkowo, gra zawiera elementy skradania się, dialogów z wyborami, eksploracji i survivalu. Where Winds Meet zachwyca wizualnie, realistycznie odwzorowując krajobrazy Chin, zmienne warunki pogodowe, cykl dnia i nocy oraz efekty cząsteczkowe takie jak mgła, liście, światło słoneczne, które to budują mistyczny klimat.

Studio Everstone ogłosiło, że zamknięte beta testy Where Winds Meet odbędą się w dniach od 16 do 19 maja na PlayStation 5 oraz PC. Rejestracja została już aktywowana i potrwa do 15 maja. Wybrani gracze otrzymają e-mail z zaproszeniem. Gracze PC dostaną whitelistę, a użytkownicy PS5 – kod dostępu. Postęp z bety nie zostanie zachowany. Znamy także wymagania sprzętowe gry.



Minimalne: