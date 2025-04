Były producent Bloodborne i Demon's Souls otwiera nowe studio. Będzie nowy soulslike?

W portfolio Teruyuki Toriyama znajdują się takie kultowe tytuły jak Bloodborne i Demon’s Souls. Toriyama opuścił Sony w 2020 roku i dołączył do japońskiego studia Thirdverse, gdzie współpracował z producentem Hikaru Okamurą oraz Hidekim Irie, byłym producentem wykonawczym w Segze. Przyszła w końcu pora aby iść “na własne”.

W przeciwieństwie do Thirdverse, które skupiło się na bardziej casualowych produkcjach, Sirius Studio zamierza tworzyć i wydawać gry wysokiej jakości na konsole oraz PC, a także ambitne projekty VR/AR. Studio porównywane jest do inicjatywy Jasona Blundella, twórcy trybu Zombies w Call of Duty, który założył niedawno własne studio Dark Outlaw działające pod skrzydłami PlayStation.