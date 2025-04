Były szef Blizzarda ostro krytykuje Diablo 4 i sezonowy model gry. „Nie wiem, dokąd zmierza Diablo”

Były prezes Blizzarda, Mike Ybarra, skrytykował obecnych twórców i kierunek jaki obrali w przypadku Diablo 4. Wygląda na to, że obecny zespół nie przemyślał wielu kwestii.

Ybarra skrytykował cykl wydawniczy sezonów. Jego zdaniem sprowadza się do wypuszczenia aktualizacji, spędzenia dwóch miesięcy na naprawie błędów, a potem powtórki tego samego:

Ybarra zwrócił uwagę, że kolejny duży dodatek po Vessel of Hatred ma się ukazać dopiero w 2026 roku, co jego zdaniem jest zbyt dużym opóźnieniem. Dodatki wychodzą zbyt rzadko, a fabuła kosztuje zbyt wiele:

Granie przez tydzień, by potem zabijać „uber bossa” 500 razy dla unikalnego przedmiotu, a następnie porzucić grę do kolejnego sezonu – to po prostu nie jest zabawne.

Były prezes odniósł się też do częstych zarzutów graczy dotyczących braku atrakcji po osiągnięciu maksymalnego poziomu. Według Ybarry endgame jest nudny i mało angażujący:

Nie wypuszczajcie sezonów tylko po to, żeby odhaczyć punkt z listy. Trzeba przerwać ten cykl i dać zespołowi czas na realne naprawienie problemów.

Choć niektórzy fani Diablo mogą nie zgadzać się z pomysłem ograniczenia rozwoju fabularnego, Ybarra podkreśla, że bez naprawy podstawowych problemów, dodawanie nowego contentu to tylko „bieganie w kółko”:

Można dodawać nieskończoną liczbę aktywności, ale jeśli fundament gry się nie zmieni, to wszystko to tylko strata energii.

W odpowiedzi na pytanie jednego z graczy, czy Blizzard powinien porzucić Diablo 4 i zacząć pracę nad „piątką”, Ybarra odpowiedział:

Jeśli nie zatrzymają się, by przeanalizować sytuację i jej nie naprawią, to powtórzą te same błędy przy Diablo 5.

Na koniec zażartował, że jego rolą w Blizzardzie było bycie „Kapitanem Oczywistością”. Tymczasem Diablo 4 nadal cieszy się aktywną bazą graczy, ale musi teraz konkurować między innymi z Path of Exile 2, które mimo udanego debiutu, również napotkało problemy po najnowszej aktualizacji „Dawn of the Hunt”.



Czy zgadzacie się ze słowami byłego prezesa Blizzarda?