Twórcy PEAK zapowiadają nową grę. Wózki widłowe na dopalaczach

Crashout Crew pozwala jeździć wózkami widłowymi jak nigdy wcześniej.
Jakiś czas temu poznaliśmy wynik sprzedaży gry PEAK. Niezależny hit sprzedał się już w ponad 10 milionach egzemplarzy. Teraz twórcy ogłosili prace nad zupełnie nowym tytułem w stylu kooperacyjnym, w którym dominuje zręcznościowa jazda, Crashout Crew.
Crashout Crew – wózki widłowe, chaos i współpraca w nowej grze Aggro Crab
Nowy tytuł Aggro Crab przenosi graczy do świata logistyki, gdzie dołączą do firmy DE NILE SHIPPING. Zainteresowani będą współpracować w grupach liczących maksymalnie cztery osoby, wspólnie manewrując wózkami widłowymi po ogromnej przestrzeni magazynowej. To gigantyczne środowisko zostało celowo przekształcone w pełnoprawny tor wyścigowy.
Wózki widłowe, będące głównym środkiem transportu, zostały przystosowane do szybkiej i zwinnej jazdy poprzez wyposażenie ich w funkcję dopalacza. Głównym zadaniem graczy jest realizacja różnorodnych kontraktów, polegających na bezpiecznym transportowaniu zestawów skrzyń i paczek. Gracze muszą aktywnie zarządzać swoimi poziomami stresu, ponieważ zbyt duże napięcie może prowadzić do zderzenia lub „crashoutu”.
Czas zameldować się w DE NILE SHIPPING, „najbardziej wydajnym” magazynie na świecie! Współpracuj w trybie kooperacji online z maksymalnie 4 graczami, aby realizować zamówienia na coraz bardziej chaotyczne, oparte na fizyce pudełka. Czas to pieniądz, a bezpieczeństwo nie jest problemem… po prostu postaraj się nie wypaść z gry!
Zainteresowani gracze będą mieli okazję przetestować Crashout Crew już niebawem. Demo gry będzie dostępne 13 października podczas Steam Next Fest. Uczestnicy Festiwalu będą mogli przejść trzy pierwsze poziomy. Choć dokładna data premiery pełnej wersji gry nie została jeszcze ogłoszona, wydanie Crashout Crew planowane jest na rok 2026.
