Twórcy PEAK zapowiadają nową grę. Wózki widłowe na dopalaczach

Jakiś czas temu poznaliśmy wynik sprzedaży gry PEAK. Niezależny hit sprzedał się już w ponad 10 milionach egzemplarzy. Teraz twórcy ogłosili prace nad zupełnie nowym tytułem w stylu kooperacyjnym, w którym dominuje zręcznościowa jazda, Crashout Crew.

Crashout Crew – wózki widłowe, chaos i współpraca w nowej grze Aggro Crab

Nowy tytuł Aggro Crab przenosi graczy do świata logistyki, gdzie dołączą do firmy DE NILE SHIPPING. Zainteresowani będą współpracować w grupach liczących maksymalnie cztery osoby, wspólnie manewrując wózkami widłowymi po ogromnej przestrzeni magazynowej. To gigantyczne środowisko zostało celowo przekształcone w pełnoprawny tor wyścigowy.