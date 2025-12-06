Nowa gra od twórców Gone Home przenosi graczy do mrocznych zaświatów

Studio Fullbright, znane z kultowego Gone Home, zapowiedziało nową grę fabularną pt. Springs, Eternal, która ukaże się na PC w przyszłym roku. Tytuł przenosi graczy do „na wpół zapomnianych zaświatów”, gdzie zagubione dusze gromadzą się, by cieszyć się kojącymi wodami. Gra oferuje pierwszoosobową eksplorację, lo-fi estetykę oraz klimat przypominający rozmytą, pikselową grafikę z końca lat 90., a narracja łączy retrospekcje z odkrywaniem tajemnic odizolowanego górskiego zakątka Stillwater.

Springs, Eternal – nowa gra studia Fullbright

Fullbright w 2025 roku to zupełnie nowe oblicze studia. Od czasu kontrowersji wokół współzałożyciela Steve’a Gaynora, który w 2023 roku opuścił zespół po ujawnieniu problematycznych zachowań, studio funkcjonuje w zasadzie jako solowa firma. Gaynor kontynuował tworzenie małych, eksperymentalnych gier lo-fi, a Springs, Eternal jest naturalną kontynuacją tego nurtu, zarówno pod względem stylistyki wizualnej, jak i narracyjnej głębi.