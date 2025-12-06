Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa gra od twórców Gone Home przenosi graczy do mrocznych zaświatów

Jakub Piwoński
2025/12/06 12:30
Fullbright zapowiada nową grę. Premiera już w przyszłym roku.

Studio Fullbright, znane z kultowego Gone Home, zapowiedziało nową grę fabularną pt. Springs, Eternal, która ukaże się na PC w przyszłym roku. Tytuł przenosi graczy do „na wpół zapomnianych zaświatów”, gdzie zagubione dusze gromadzą się, by cieszyć się kojącymi wodami. Gra oferuje pierwszoosobową eksplorację, lo-fi estetykę oraz klimat przypominający rozmytą, pikselową grafikę z końca lat 90., a narracja łączy retrospekcje z odkrywaniem tajemnic odizolowanego górskiego zakątka Stillwater.

Springs, Eternal
Springs, Eternal

Springs, Eternal – nowa gra studia Fullbright

Fullbright w 2025 roku to zupełnie nowe oblicze studia. Od czasu kontrowersji wokół współzałożyciela Steve’a Gaynora, który w 2023 roku opuścił zespół po ujawnieniu problematycznych zachowań, studio funkcjonuje w zasadzie jako solowa firma. Gaynor kontynuował tworzenie małych, eksperymentalnych gier lo-fi, a Springs, Eternal jest naturalną kontynuacją tego nurtu, zarówno pod względem stylistyki wizualnej, jak i narracyjnej głębi.

Akcja gry toczy się w otwartym świecie Stillwater – od górskich basenów, saun i jaskiń, po tajemnicze loże i zakamarki. Gracze spotkają ponad tuzin unikalnych postaci, od filozofów toczących niekończące się debaty, po tatuażystę, który zapisze Twoją przyszłość. Przez rozgałęzione dialogi i interakcje odkryjemy historie mieszkańców zaświatów, a każda wizyta w miejscach gry pozwoli na nowe retrospekcje i wspomnienia związane z poprzednimi wydarzeniami.

GramTV przedstawia:

Choć dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona, Springs, Eternal pojawi się na PC w 2026 roku, przynajmniej za pośrednictwem Steam. Czekamy na więcej informacji.

Źródło:https://www.eurogamer.net/gone-home-studio-is-taking-a-soothing-dip-with-lost-souls-in-newly-unveiled-lo-fi-narrative-adventure-springs-eternal

News
zapowiedź gry
nowa gra
Springs, Eternal
Gone Home
Fullbright
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


