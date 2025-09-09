Zaloguj się lub Zarejestruj

Peak z rekordem sprzedaży i aktualizacją. Tryb dla daltonistów i poprawki błędów

Mikołaj Berlik
2025/09/09 11:00
Twórcy podzielili się długą listą zmian.

Twórcy Peak udostępnili Patch 1.28.a. Aktualizacja dodaje tryb Color Blindness Mode oraz wprowadza szereg poprawek błędów i balansu rozgrywki.

Peak
Peak

Peak – nowości w aktualizacji 1.28.a

Indie-hit Peak od swojego debiutu w lipcu 2025 roku sprzedał się już w 10 milionach egzemplarzy, przebijając wiele wysokobudżetowych gier. Teraz twórcy wprowadzili aktualizację 1.28.a, której najważniejszym elementem jest Color Blindness Mode. Funkcja dodaje wzory do jagód, co ma pomóc osobom z zaburzeniami widzenia barw w rozróżnianiu przedmiotów.

Patch przynosi także zmiany w balansie rozgrywki. Zmniejszono maksymalny czas oczekiwania na pojawienie się pierwszego tornada i ograniczono częstotliwość wariantu „Tornado Hell”. Usprawniono również działanie niektórych lokacji, w tym grobowca, oraz dostosowano wagę jaj do zawartości.

GramTV przedstawia:

Lista poprawek obejmuje zarówno duże, jak i drobne zmiany. Naprawiono m.in. problem z odznaką wytrzymałości, błędy związane ze Scoutmasterem i fizyką plecaka, a także potencjalne konflikty wynikające z modów wizualnych. Twórcy uporządkowali też wiele drobniejszych elementów – od dźwięku instrumentów po stabilność podczas interakcji z obiektami.

W ogłoszeniu na Steamie deweloperzy zapowiedzieli, że pracują nad nowym biomem, którego prezentacja ma nastąpić wkrótce. Aktualizacja 1.28.a jest więc nie tylko ważnym usprawnieniem gry, ale także zapowiedzią kolejnych nowości.

Źródło:https://insider-gaming.com/peak-update-1-28-a-patch-notes-september/

Tagi:

News
PC
aktualizacja
kooperacja
aktualizacja gry
Peak
Mikołaj Berlik
