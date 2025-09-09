Peak z rekordem sprzedaży i aktualizacją. Tryb dla daltonistów i poprawki błędów

Indie-hit Peak od swojego debiutu w lipcu 2025 roku sprzedał się już w 10 milionach egzemplarzy, przebijając wiele wysokobudżetowych gier. Teraz twórcy wprowadzili aktualizację 1.28.a, której najważniejszym elementem jest Color Blindness Mode. Funkcja dodaje wzory do jagód, co ma pomóc osobom z zaburzeniami widzenia barw w rozróżnianiu przedmiotów.

Patch przynosi także zmiany w balansie rozgrywki. Zmniejszono maksymalny czas oczekiwania na pojawienie się pierwszego tornada i ograniczono częstotliwość wariantu „Tornado Hell”. Usprawniono również działanie niektórych lokacji, w tym grobowca, oraz dostosowano wagę jaj do zawartości.

Lista poprawek obejmuje zarówno duże, jak i drobne zmiany. Naprawiono m.in. problem z odznaką wytrzymałości, błędy związane ze Scoutmasterem i fizyką plecaka, a także potencjalne konflikty wynikające z modów wizualnych. Twórcy uporządkowali też wiele drobniejszych elementów – od dźwięku instrumentów po stabilność podczas interakcji z obiektami.

W ogłoszeniu na Steamie deweloperzy zapowiedzieli, że pracują nad nowym biomem, którego prezentacja ma nastąpić wkrótce. Aktualizacja 1.28.a jest więc nie tylko ważnym usprawnieniem gry, ale także zapowiedzią kolejnych nowości.