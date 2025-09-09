Peak z rekordem sprzedaży i aktualizacją. Tryb dla daltonistów i poprawki błędów

Twórcy Peak udostępnili Patch 1.28.a. Aktualizacja dodaje tryb Color Blindness Mode oraz wprowadza szereg poprawek błędów i balansu rozgrywki.
Peak – nowości w aktualizacji 1.28.a
Indie-hit Peak od swojego debiutu w lipcu 2025 roku sprzedał się już w 10 milionach egzemplarzy, przebijając wiele wysokobudżetowych gier. Teraztwórcy wprowadzili aktualizację 1.28.a, której najważniejszym elementem jest Color Blindness Mode. Funkcja dodaje wzory do jagód, co ma pomóc osobom z zaburzeniami widzenia barw w rozróżnianiu przedmiotów.
Patch przynosi także zmiany w balansie rozgrywki. Zmniejszono maksymalny czas oczekiwania na pojawienie się pierwszego tornada i ograniczono częstotliwość wariantu „Tornado Hell”. Usprawniono również działanie niektórych lokacji, w tym grobowca, oraz dostosowano wagę jaj do zawartości.
GramTV przedstawia:
Lista poprawek obejmuje zarówno duże, jak i drobne zmiany. Naprawiono m.in. problem z odznaką wytrzymałości, błędy związane ze Scoutmasterem i fizyką plecaka, a także potencjalne konflikty wynikające z modów wizualnych. Twórcy uporządkowali też wiele drobniejszych elementów – od dźwięku instrumentów po stabilność podczas interakcji z obiektami.
W ogłoszeniu na Steamie deweloperzy zapowiedzieli, że pracują nad nowym biomem, którego prezentacja ma nastąpić wkrótce. Aktualizacja 1.28.a jest więc nie tylko ważnym usprawnieniem gry, ale także zapowiedzią kolejnych nowości.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!