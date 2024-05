Twórcy Payday 3 nadal się nie poddają. Ważne zmiany w systemie progresji i sporo nowości

Na początku kwietnia do Payday 3 trafiła druga, duża aktualizacja udostępniona w ramach Operation Medic Bag. Plan naprawczy produkcji, która nie zaliczyła udanego startu, wciąż trwa, a twórcy nie zamierzają się poddawać. Najnowszy patch wprowadza sporo nowości, ale także ważne zmiany w systemie progresji i związanymi z nim punktami niesławy.

Payday 3 z kolejną aktualizacją w ramach Operation Medic Bag. Zmiany w systemie progresji i nie tylko

Payday 3 nie może zaliczyć swojej premiery do najbardziej udanych. Aktualnie na platformie Steam tytuł ma „w większości negatywne” oceny, a według serwisu SteamDB w ostatnich tygodniach jednocześnie grało średnio kilkaset osób. 29 maja sytuacja zaczęła się jednak zmieniać, a gra przyciągnęła równocześnie ponad 1600 osób w najgorętszym momencie minionych 24 godzin.

Poprawa statystyk ma z pewnością związek z udostępnieniem najnowszej aktualizacji opatrzonej numerem 1.1.4. Przede wszystkim, Payday 3 doczekało się ważnych zmian w systemie progresji – od teraz gracze zdobędą punkty niesławy za liczbę, a także za jakość zabezpieczonych toreb z łupem. Deweloperzy przekazują również, że „celem było zrównoważenie każdej wypłaty tak, aby była warta czasu i ryzyka podjętego w celu jej realizacji”, w związku z czym punkty niesławy wypłacane za ukończenie napadów również doczekały się zmian.

To jednak nie koniec przygotowanych przez twórców nowości. Do Payday 3 trafiła bowiem możliwość zmodyfikowania poziomu trudności, co ma „promować zmianę stylu gry, nie tylko dając wrogom więcej punktów życia”. Dodatkowo pojawił się negocjator federalny, przez co gracze nie opuszczą aresztu bez wymiany zakładników. Grę urozmaici także nowy duet bojowy, wyniszczająca taktyka, pociski przeciwpancerne, ciężkie jednostki SWAT i latarki taktyczne.