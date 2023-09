Recenzja Payday 3 - nie każdy napad musi pójść zgodnie z planem...

Nieco ponad 10 lat czekała ekipa Payday na powrót do ciężkiej pracy… oczywiście tej związanej łupieniem wszystkiego, co wartościowe i często bardzo świecące. W międzyczasie sama ekipa Starbreeze miała sporo różnych problemów po drodze i można powiedzieć, że pojawienie się Payday 3 to mały cud.

Na papierze wyglądało wszystko tak, jakby ten spektakularny plan na powrót marki do żywych miał się ziścić, a i plany twórców na popremierowe wsparcie (biorąc pod uwagę to, jak wyglądało to w przypadku Payday 2) prezentuje się w miarę przyzwoicie. To jednak nadal tylko plany, a ocena aktualnego statusu wyprawy Dallasa, Houstona, Wofla i Chainsa do Nowego Jorku można nazwać jako „to skomplikowane”.

„Coś się… coś się popsuło i nie było mnie słychać”

Zacznę jednak od tego, że mimo aktualnych problemów serwerowych Payday 3 nie będę brał ich pod uwagę do oceny końcowej gry i jest to zmianka czysto informacyjna, abyście mieli świadomość, iż w momencie pisania recenzji matchmaking działa bardzo wybiórczo. Są takie momenty, że działa naprawdę dobrze i pozwala się połączyć z innymi graczami na różnych platformach, a są również takie dni, gdy dołączenie do któregokolwiek napadu jest katorgą. Nie zmienia to jednak faktu, iż warto pamiętać o tym – Payday 3 to gra-usługa, w której co prawda można rozegrać misję solo zamykając grupę i bawiąc się z botami, ale nadal trzeba mieć sprawne łącze internetowe. Tutaj w prostej linii jeśli nie mamy możliwości grania w grę komfortowo, to najlepiej jest ją sobie odpuścić niż się męczyć.