Path of Exile zaniedbane przez twórców. Odniesiono się do ambitnego planu rozwoju dwóch projektów jednocześnie

Od premiery Path of Exile 2 minęło sporo czasu, przez co wielu graczy mogło już zapomnieć o planach rozwoju pierwszej odsłony serii, które zostały przedstawione w przeszłości przez Grinding Gear Games. Settlers of Kalguur, aktualna liga w RPG-u akcji, rozpoczęła się jeszcze w lipcu ubiegłego roku, co jest dość sprzeczne z obietnicami deweloperów. Właśnie poznaliśmy nowe informacje na ten temat.

Path of Exile - odpowiedź twórców na brak nowej zawartości

Na YouTube pojawił się nowy materiał od twórców Path of Exile, w którym poznaliśmy perspektywę twórców odnośnie rozwoju obu odsłon serii w tym samym czasie, co jak wiemy nie udało się w zbyt dużym stopniu. Reżyser studia, Jonathan Rogers, przyznał się do złego ocenienia wysiłku oraz pracy wymaganych do równoległego dodawania zawartości do dwóch gier jednocześnie. Plany okazały się zbytnio kolidować, co skutkowało ciągłym zaniedbywaniem starszej produkcji.