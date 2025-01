Twórcy Path of Exile 2 przepraszają graczy. „Zasługujecie na lepszą obsługę klienta”

Jak informowaliśmy w grudniu ubiegłego roku, wsparcie techniczne Path of Exile 2 otrzymało masę zgłoszeń od graczy . Tych nadal nie brakuje, czego twórcy są oczywiście świadomi. Najnowszy wpis na platformie Steam odnosi się do tego właśnie tematu, a deweloperzy przepraszają graczy.

Grinding Gear Games zmaga się z ogromną ilością zgłoszeń od graczy Path of Exile 2

Path of Exile 2 zadebiutowało we wczesnym dostępie w listopadzie ubiegłego roku i szybko zdobyło serca graczy. Sukces ten przyniósł jednak niespodziewane wyzwanie dla studia Grinding Gear Games, które zmaga się z lawiną próśb o pomoc od graczy. Od premiery gry zespół obsługi klienta otrzymał ponad 545 000 wiadomości e-mail.

W odpowiedzi na narastające problemy Grinding Gear Games podwoiło liczbę pracowników w dziale obsługi klienta i nadal aktywnie rekrutuje nowych specjalistów. Zespół ten jest odpowiedzialny nie tylko za odpowiadanie na wiadomości e-mail, ale również za moderację czatu w grze i forum. Wszystkie te obszary doświadczyły dziesięciokrotnego wzrostu aktywności w porównaniu z poprzednimi rekordami.

Twórcom udało się zredukować zaległości do około 75 000 nieodebranych wiadomości. Studio apeluje do graczy, aby nie wysyłali ponownych próśb o pomoc, ponieważ powoduje to przeniesienie ich zgłoszenia na koniec kolejki i wydłuża czas oczekiwania. Grinding Gear Games przeprasza za niedogodności i zapewnia, że robi wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić graczom lepszą obsługę klienta w przyszłości.