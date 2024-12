Wsparcie techniczne Path of Exile 2 przeciążone. Gracze wysyłają masę zgłoszeń

Na oficjalnej stronie Path of Exile 2 ukazał się komunikat związany z opóźnieniami ze strony wsparcia technicznego. Jak przekazał zespół, duży napływ graczy spowodował też „ogromną liczbę próśb o pomoc”. W związku z tym spodziewany jest znacznie dłuższy czas oczekiwania na realizację zgłoszeń.

Dodatkowo deweloperzy podkreślili, że dział wsparcia technicznego doczeka się rozszerzenia. „Obecnie zatrudniamy nowych pracowników do pomocy technicznej, aby poradzić sobie ze zwiększonym obciążeniem i jak najszybciej zmniejszyć zaległości”, przekazano.

Jeśli wysłałeś zgłoszenie do zespołu pomocy technicznej, prosimy, abyś nie wysyłał kolejnych wiadomości w celu sprawdzenia statusu swojego zgłoszenia, ponieważ może to spowodować dalsze opóźnienia. Zapewniamy, że jeśli czekasz na odpowiedź, nasz zespół skontaktuje się z tobą tak szybko, jak to możliwe.