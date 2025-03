Twórcy Path of Exile 2 opisali kolejne nowości. Dowiedzieliśmy się więcej o nadchodzącej klasie Ascendancy

Tytuł doczeka się także kilku innych ulepszeń.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, już 2 kwietnia doczekamy się kolejnej aktualizacji do Path of Exile 2. W przyszłym tygodniu mamy dowiedzieć się o całej zawartości, jaka trafi do hack’n’slasha, jednak w oczekiwaniu pomogli nam deweloperzy - właśnie zobaczyliśmy prezentacje kolejnych nowości. Path of Exile 2 - najnowsze wieści od deweloperów na temat patcha 0.2.0 W najnowszym komunikacie od Grinding Gear Games dowiedzieliśmy się o nowych opcjach walk w endgame w Path of Exile 2. Jedną z możliwości będzie zdobycie aż czterech esencji na poziomie Greater ze specjalnego monolitu. Przedmioty są z reguły rzadkie do zdobycia, lecz opisany scenariusz będzie mógł wystąpić podczas rozgrywki.

Drugą ujawnioną nowością jest kolejna klasa Ascendancy. Łatka o tytule Dawn of the Hunt wprowadzi kilka podobny rodzajów postaci, lecz nie znaliśmy ich wszystkich. Po dłuższej analizie, fani na Reddicie doszli do wniosku, że to Warrior doczeka się nowego wariantu. Niestety na ten moment nie wiemy, czym będzie się wyróżniać.

Przy okazji warto dodać, że dataminerzy znaleźli informacje wskazujące, że nowa podklasa będzie znana jako Smith of Kitava. Na ilustracji zobaczyliśmy miecz nie występujący w early access do Path of Exile 2. Mało prawdopodobne, że twórcy zdecydują się na dodanie takiej nowości - łatka ma wprowadzić włócznie jako nową broń, którą będzie posługiwać się klasa postaci Huntress. Przypomnijmy, że Path of Exile 2 jest dostępne na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5.