Teaser Path of Exile 2 ujawnia nową klasę oraz datę premiery łatki 0.2.0

Twórcy Path of Exile 2 wciąż pracują nad następnymi aktualizacjami do popularnego hack’n’slasha dalej znajdującego się we wczesnym dostępie. Następny w kolejce jest patch 0.2.0, który jest bardzo promowany przez deweloperów - jeszcze przed jego oficjalną zapowiedzią w sieci pojawił się teaser ujawniający datę premiery nowości. Dowiedzieliśmy się również o planowanej transmisji na żywo.

Path of Exile 2 - szczegóły update’u Dawn of the Hunt

Łatka 0.2.0 do Path of Exile 2 została zatytułowana Dawn of the Hunt. Ujawnienie jej zawartości ma nastąpić 27 marca o godzinie 20:00 na wspomnianym już livestreamie w serwisie Twitch. Sama premiera aktualizacji została zaplanowana na 4 kwietnia godzinę 21:00. Na najnowszym materiale ujawniono, że wśród nowości zobaczymy między innymi całkowicie nową klasę postaci, która dołączy do dwunastu już istniejących. Ma ona korzystać z włóczni jako głównej broni. Huntress, bo tak nazywa się nowy rodzaj postaci, została już zaprezentowana przez deweloperów Path of Exile 2 jakiś czas temu, lecz nie zobaczyliśmy jej podczas premiery wczesnego dostępu na początku grudnia 2024 roku.