Twórcy Path of Exile 2 odpowiadają na krytykę graczy po aktualizacji Dawn of the Hunt. Gracze: "zrujnowaliście rozgrywkę"

Twórcy Path of Exile 2 odnieśli się do fali krytyki, która wybuchła po premierze aktualizacji Dawn of the Hunt, a która według graczy zniszczyła świetną rozgrywkę w tej produkcji.

Po wydaniu patcha 0.2.0, gra spotkała się z negatywnym odbiorem ze strony społeczności. Tysiące graczy oskarżyło deweloperów o "zrujnowanie rozgrywki". Choć celem aktualizacji było uczynienie kampanii bardziej metodyczną, w praktyce wprowadziła ona wiele problemów z postępem w grze. Twórcy odpowiadają na krytykę aktualizacji do Path of Exile 2 Premiera Dawn of the Hunt miała miejsce 4 kwietnia i przyniosła w Path of Exile 2 liczne zmiany. Osłabienie kluczowych aspektów walki wywołały największe kontrowersje. Gracze szybko zaczęli wyrażać swoje niezadowolenie, wielu zauważyło, że obrażenia postaci na niskich i wysokich poziomach są niemal identyczne. Pojawiły się też głosy, że potwory w nowej lidze są niemal nie do pokonania. Według graczy, aktualizacja znacznie zwiększyła skalowanie punktów życia przeciwników, co uczyniło ich frustrująco wytrzymałymi.

W odpowiedzi na te zarzuty, studio Grinding Gear Games opublikowało oficjalne oświadczenie na forum gry. Deweloperzy przyznali, że niektóre zmiany w Dawn of the Hunt nie działały zgodnie z założeniami. Zapowiedziano również szereg aktualizacji „na gorąco” i poprawek mających na celu przywrócenie odpowiedniego balansu w kampanii. Twórcy zdradzili także plany na przyszłość, jak choćby wprowadzenie nowych funkcji poprawiających komfort gry, w tym możliwość oznaczania lokalizacji na Atlasie.

GramTV przedstawia:

Zmniejszenie poziomu trudności i zapowiedź poprawek QoL (Quality of Life): Klasa Huntress będzie mogła zdobywać ładunki Frenzy bez użycia Parry.

Zwiększona zostanie prędkość rzutu włóczni.

Dodane zostaną dodatkowe punkty kontrolne w wybranych obszarach.

Możliwość oznaczania lokalizacji na mapie Atlasu.

Dodanie nowych typów przedmiotów do zakładek z automatycznym sortowaniem, w tym Socketables i Tablets.

Nowy sposób na przypisywanie Spectres i Tamed Beasts.

Flask Affinity będzie działać również z Charmami.

Wzmocnione zostaną obrażenia i życie przywołańców w trakcie kampanii.

Życie potworów w większości kampanii zostało zmniejszone o 25%.

Wytrzymałość rzadkich przywołańców zostało zredukowane o około 60%. Mimo zapowiedzi poprawek, wielu graczy uważa, że nie są one wystarczające, by przywrócić balans w grze. Część społeczności twierdzi, że większość buildów w Path of Exile 2 jest obecnie niegrywalna, a ogłoszone zmiany nie mają określonej daty wdrożenia. Obecne recenzje Path of Exile 2 na Steamie są określane jako „mieszane”, co pokazuje wyraźny sprzeciw fanów. Mimo to, fakt, że Grinding Gear Games decyduje się cofać część zmian i słuchać graczy, daje nadzieję na pozytywne zmiany w przyszłości.