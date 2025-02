Twórcy Onimusha: Way of the Sword użyli ciekawej inspiracji do stworzenia głównego bohatera. Poznaliśmy kolejne informacje o protagoniście

Na ostatnim State of Play Capcom postanowił podzielić się nowymi materiałami z Onimusha: Way of the Sword - jest to kolejna część kultowej serii slasherów od Capcomu. Przy okazji tego wydarzenia przedstawiono nam protagonistę gry, który jak się okazuje jest wzorowany na jednym z japońskich aktorów, co zostało zauważone przez zagraniczny serwis.

Onimusha: Way of the Sword - nowe szczegóły projektu

Po najnowszym zwiastunie Onimusha: Way of the Sword w sieci pojawiły się spekulacje na temat inspiracji, jaka została użyta przy tworzeniu protagonisty. Serwis GamesRadar słusznie zauważył podobieństwo między postacią z gry Capcomu oraz legendarnym japońskim szermierzem Miyamoto Musashim, który jest grany przez aktora Toshiro Mifune. Jest on znany z występów w między innymi w filmach autorstwa Akiry Kurosawy, w tym Rashomon oraz Yojimbo. Niestety mimo obecności postaci nie usłyszymy głosu aktora ze względu na jego śmierć w 1997 roku w wieku 77 lat.