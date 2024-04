Twórcy No Rest for the Wicked chwalą się pozytywnym odbiorem gry we wczesnym dostępie

Nowy zwiastun skupia się na dobrych opiniach.

No Rest for the Wicked spotkało się w momencie premiery z mieszanym odbiorem na Steamie. Deweloperzy z Moon Studios wydali już jednak pierwsze aktualizacje, które poprawiły wydajność, a także wprowadziły zmiany w balansie. Twórcy postanowili również zebrać pozytywne opinie w jednym materiale, który ukazał się już w sieci.

Nowy zwiastun No Rest for the Wicked prezentuje pozytywne oceny Jak informowaliśmy po premierze No Rest for the Wicked, gra spotkała się z „mieszanym” odbiorem na platformie Valve uzyskując 58% pozytywnych opinii (z 4100 ocen). Sytuacja uległa jednak zmianie i aktualnie na ponad 16 tysięcy recenzji, już 76% zachwala tytuł. Deweloperzy postanowili także pochwalić się dobrymi opiniami branżowych portali, które zostały uwzględnione w materiale udostępnionym w sieci. Jak możemy zauważyć, dziennikarze zachwalają między innymi wizualną stronę produkcji. Gra ma być również „niezwykle obiecująca” oraz „niesamowita”. Krótki materiał znajduje się na dole wiadomości i zawiera również kilka ujęć z No Rest for the Wicked. Wcielasz się w rolę Cerima, członka grupy mistycznych, władających wyjątkową mocą świętych wojowników zaprzysięgłych, by pokonać Pomór za wszelką cenę. Twoja misja będzie się jednak coraz bardziej komplikować, ponieważ los wplącze cię w ludzkie losy i polityczne niesnaski targające tą ciemiężoną krainą. Chaos będzie miotał tobą w każdym kierunku, niwecząc twe starania oczyszczenia królestwa z plugastwa i ukształtowania jego przeznaczenia. – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Na zakończenie przypominamy, że No Rest for the Wicked zadebiutowało na rynku 18 kwietnia 2024 roku w ramach Early Access. Gra jest dostępna wyłącznie na PC.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.