Twórcy No Rest for the Wicked nie składają broni. Pierwsze aktualizacje poprawiły wydajność

Kilka dni temu informowaliśmy o mieszanym odbiorze No Rest for the Wicked na platformie Steam. Mimo dobrych opinii na temat klimatu, stylu graficznego czy muzyki, gracze mieli zastrzeżenia między innymi co do optymalizacji. Twórcy nie zamierzają jednak składać broni i udostępnili już dwie pierwsze łatki, które wprowadziły poprawki.

No Rest for the Wicked z pierwszymi łatkami. Poprawa wydajności, zmiany w balansie i nie tylko

Twórcy No Rest for the Wicked udostępnili już dwie pierwsze łatki do gry. Tytuł, który zadebiutował w ramach wczesnego dostępu, borykał się z problemami związanymi z optymalizacją, ale gracze zwracali również uwagę na brak możliwości przypisania akcji do innych klawiszy czy uciążliwy system naprawiania pancerza i broni po każdej śmierci. Deweloperzy już trzy dni po premierze gry oddali w ręce zainteresowanych dwa hotfixy.