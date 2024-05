City-builder inspirowany The Settlers zbiera świetne oceny. Duże zainteresowanie wokół Fabledom

Jakiś czas temu informowaliśmy o premierze gry Fabledom w wersji 1.0. Produkcja inspirowana takimi tytułami jak The Settlers oraz Kingdoms and Castles przypadła do gustu zarówno użytkownikom Steama, jak i krytykom. W serwisie Metacritic gra uzyskała średnią ocen na poziomie 79/100 (na podstawie 10 opinii).