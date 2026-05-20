Kolejna gra za darmo na Steam. RPG fantasy do odebrania w prezencie

Sklep Fanatical ruszył z kolejną ofertą na darmową grę. Tym razem gracze mogą za darmo zdobyć Tower of Time, czyli docenione RPG osadzone w fantastycznym świecie. Produkcja zadebiutowała na rynku w kwietniu 2018 roku i może pochwalić się bardzo pozytywnymi recenzjami od użytkowników Steama. Teraz każdy chętny może bez żadnych opłat odebrać tytuł studia Event Horizon na platformę Valve. Wystarczy jedynie zdobyć darmowy klucz od Fanatical i przypisać go na Steam. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły trwającej promocji.

Tower of Time to przygoda, której długo nie zapomnisz: ponad 50 godzin rozgrywki, ręcznie projektowane poziomy i barwna fabuła opowiadana poprzez animowane przerywniki filmowe. Gra rewolucjonizuje gatunek RPG, wprowadzając elastyczny mechanizm rozwoju postaci, tysiące łupów i elementów sprzętu do znalezienia oraz złożony, taktyczny system walki w czasie rzeczywistym. Walka w Tower of Time jest inna. Każda bitwa została zaprojektowana niczym taktyczna łamigłówka. Aby czerpać przyjemność z walki, musisz wybrać poziom trudności odpowiednio dopasowany do twoich umiejętności i dostosowywać go w miarę postępów. Na najwyższym poziomie trudności jest ona bardzo wymagająca i wymaga od ciebie znalezienia synergii między klasami, umiejętnościami i ekwipunkiem – czytamy w oficjalnym opisie gry na Steam.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli chcecie odebrać darmowe Tower of Time, to udajcie się pod ten adres. Aby otrzymać grę, należy wyrazić zgodę na otrzymanie newslettera od Fanatical. Następnie otrzymany klucz aktywować na Steam. Promocja trwa tylko do 23 maja lub wyczerpania zapasów kluczy.