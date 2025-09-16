Twórcy NASCAR 25 ujawnili ceny i dostępne edycje gry. Gracze otrzymają sporo bonusów

Zgodnie z ostatnim trendem wydawniczym, gracze, którzy zdecydują się na zakup Gold Edition w przedsprzedaży, otrzymają możliwość rozpoczęcia zabawy już 72 godziny wcześniej, czyli 11 października. Globalna premiera dla wszystkich będzie dostępna 14 października. Przypomnijmy, że początkowo NASCAR 25 zostanie wydane jedynie na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, a wersja PC zadebiutuje około miesiąc później.

Poznaliśmy ceny poszczególnych edycji NASCAR 25

Tak przedstawiają się bonusy za zakup gry w przedsprzedaży, które otrzyma każda osoba, która zdecyduje się na taki wcześniejszy zakup: