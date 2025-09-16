Twórcy NASCAR 25 ujawnili ceny i dostępne edycje gry. Gracze otrzymają sporo bonusów

Twórcy NASCAR 25 za pomocą specjalnej grafiki ogłosili pełną listę cen i zawartości poszczególnych edycji ich nadchodzącej gry wyścigowej.
Zgodnie z ostatnim trendem wydawniczym, gracze, którzy zdecydują się na zakup Gold Edition w przedsprzedaży, otrzymają możliwość rozpoczęcia zabawy już 72 godziny wcześniej, czyli 11 października. Globalna premiera dla wszystkich będzie dostępna 14 października. Przypomnijmy, że początkowo NASCAR 25 zostanie wydane jedynie na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, a wersja PC zadebiutuje około miesiąc później.
Poznaliśmy ceny poszczególnych edycji NASCAR 25
Tak przedstawiają się bonusy za zakup gry w przedsprzedaży, które otrzyma każda osoba, która zdecyduje się na taki wcześniejszy zakup:
5 tysięcy dolarów w trybie kariery
500 punktów reputacji w trybie kariery
trzy dodatkowe malowania bolidów od gwiazd okładki: Christophera Bella, Williama Byrona i Ryana Blaney’a
NASCAR 25 Standard Edition będzie dostępne w cenie 59,99 dolarów, czyli około 216 złotych:
zawiera bonusy z przedsprzedaży
GramTV przedstawia:
NASCAR 25 Gold Edition będzie dostępne w cenie 79,99 dolarów, czyli około 288 złotych:
zawiera bonusy z przedsprzedaży
72-godziny wcześniejszego dostępu
10 tysięcy dolarów w trybie kariery
1000 punktów reputacji w trybie kariery
pracownicy VIP w trybie kariery
trzy pakiety DLC z ponad 230 malowaniami i kombinezonami
NASCAR 25 Season Pass będzie dostępny w cenie 24,99 dolarów, czyli około 90 złotych (dla posiadaczy Standard Edition):
10 tysięcy dolarów w trybie kariery
1000 punktów reputacji w trybie kariery
pracownicy VIP w trybie kariery
trzy pakiety DLC z ponad 230 malowaniami i kombinezonami
Premiera NASCAR 25 odbędzie się 14 października na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Mniej więcej miesiąc później, twórcy wydadzą wersję na PC.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!