Twórcy NASCAR 25 ujawnili ceny i dostępne edycje gry. Gracze otrzymają sporo bonusów

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/16 16:30
Twórcy NASCAR 25 za pomocą specjalnej grafiki ogłosili pełną listę cen i zawartości poszczególnych edycji ich nadchodzącej gry wyścigowej.

Zgodnie z ostatnim trendem wydawniczym, gracze, którzy zdecydują się na zakup Gold Edition w przedsprzedaży, otrzymają możliwość rozpoczęcia zabawy już 72 godziny wcześniej, czyli 11 października. Globalna premiera dla wszystkich będzie dostępna 14 października. Przypomnijmy, że początkowo NASCAR 25 zostanie wydane jedynie na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, a wersja PC zadebiutuje około miesiąc później.

NASCAR 25
NASCAR 25

Poznaliśmy ceny poszczególnych edycji NASCAR 25

Tak przedstawiają się bonusy za zakup gry w przedsprzedaży, które otrzyma każda osoba, która zdecyduje się na taki wcześniejszy zakup:

  • 5 tysięcy dolarów w trybie kariery
  • 500 punktów reputacji w trybie kariery
  • trzy dodatkowe malowania bolidów od gwiazd okładki: Christophera Bella, Williama Byrona i Ryana Blaney’a

NASCAR 25 Standard Edition będzie dostępne w cenie 59,99 dolarów, czyli około 216 złotych:

  • zawiera bonusy z przedsprzedaży

NASCAR 25 Gold Edition będzie dostępne w cenie 79,99 dolarów, czyli około 288 złotych:

  • zawiera bonusy z przedsprzedaży
  • 72-godziny wcześniejszego dostępu
  • 10 tysięcy dolarów w trybie kariery
  • 1000 punktów reputacji w trybie kariery
  • pracownicy VIP w trybie kariery
  • trzy pakiety DLC z ponad 230 malowaniami i kombinezonami

NASCAR 25 Season Pass będzie dostępny w cenie 24,99 dolarów, czyli około 90 złotych (dla posiadaczy Standard Edition):

  • 10 tysięcy dolarów w trybie kariery
  • 1000 punktów reputacji w trybie kariery
  • pracownicy VIP w trybie kariery
  • trzy pakiety DLC z ponad 230 malowaniami i kombinezonami
Premiera NASCAR 25 odbędzie się 14 października na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Mniej więcej miesiąc później, twórcy wydadzą wersję na PC.

Źródło:https://traxion.gg/nascar-25s-pricing-structure-and-early-access-details-unveiled

