Premiera NASCAR 25 na PC opóźniona. Przy okazji poznaliśmy pełną listę torów

NASCAR 25 zadebiutuje już 14 października 2025 roku na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, oferując rozbudowany tryb kariery. Niestety gracze korzystający z PC będą musieli poczekać dłużej. Twórcy poinformowali w serwisie X, że wersja na Steam pojawi się około miesiąc po premierze konsolowej. Wygląda na to, że studio Monster Games napotkało problemy przy pracach nad portem PC.

NASCAR 25 na PC pojawi się nieco później

Na osłodę, twórcy nowego NASCARA opublikowali pokaźną listę torów jaką znajdziemy w grze. Produkcja wydawana przez iRacing Studios obejmie trasy z serii Cup, Xfinity, Truck oraz ARCA. Cup Series liczy sobie 27 obiektów, co przekłada się na 35 z 36 wyścigów sezonu (z wyjątkiem pokazowego Cook Out Clash na Bowman Gray Stadium). Podwójne rundy odbędą się m.in. w Bristolu, Daytonie, Phoenix, Atlancie (EchoPark Speedway), Las Vegas i Kansas. Charlotte tradycyjnie zaoferuje dwa układy, czyli tor drogowy oraz klasyczny owal.