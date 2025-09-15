Zaloguj się lub Zarejestruj

Premiera NASCAR 25 na PC opóźniona. Przy okazji poznaliśmy pełną listę torów

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/15 15:20
Pecetowi gracze będą musieli poczekać na NASCAR 25 odrobinkę dłużej. Przy okazji poznaliśmy obszerną listę torów jakie trafią do gry

NASCAR 25 zadebiutuje już 14 października 2025 roku na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, oferując rozbudowany tryb kariery. Niestety gracze korzystający z PC będą musieli poczekać dłużej. Twórcy poinformowali w serwisie X, że wersja na Steam pojawi się około miesiąc po premierze konsolowej. Wygląda na to, że studio Monster Games napotkało problemy przy pracach nad portem PC.

NASCAR 25
NASCAR 25

NASCAR 25 na PC pojawi się nieco później

Na osłodę, twórcy nowego NASCARA opublikowali pokaźną listę torów jaką znajdziemy w grze. Produkcja wydawana przez iRacing Studios obejmie trasy z serii Cup, Xfinity, Truck oraz ARCA. Cup Series liczy sobie 27 obiektów, co przekłada się na 35 z 36 wyścigów sezonu (z wyjątkiem pokazowego Cook Out Clash na Bowman Gray Stadium). Podwójne rundy odbędą się m.in. w Bristolu, Daytonie, Phoenix, Atlancie (EchoPark Speedway), Las Vegas i Kansas. Charlotte tradycyjnie zaoferuje dwa układy, czyli tor drogowy oraz klasyczny owal.

Na liście zabrakło niestety Autodromo Hermanos Rodriguez w Meksyku, co w sumie nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę, że tor pojawił się w iRacing dopiero w ubiegłym tygodniu. Nie wiadomo jeszcze, czy zostanie on dodany później jako darmowa aktualizacja lub płatne DLC. Z kolei w klasie Xfinity Series zabrakło Portland, a w ARCA kilku mniejszych torów znanych z symulatora iRacing.

Tak prezentuje się pełna lista obiektów (z uwzględnieniem poszczególnych serii) na których pościgamy w nadchodzącym NASCAR 25:

Cup Series

  • Bristol Motor Speedway
  • Charlotte Motor Speedway
  • Charlotte Road Course
  • Chicago Street Course
  • Circuit of the Americas
  • Darlington Raceway
  • Daytona International Speedway
  • Dover Motor Speedway
  • EchoPark Speedway
  • Homestead-Miami Speedway
  • Indianapolis Motor Speedway
  • Iowa Speedway
  • Kansas Speedway
  • Las Vegas Motor Speedway
  • Martinsville Speedway
  • Michigan Speedway
  • Nashville Superspeedway
  • New Hampshire Motor Speedway
  • North Wilkesboro Speedway
  • Phoenix Raceway
  • Pocono Raceway
  • Richmond Raceway
  • Sonoma Raceway
  • Talladega Superspeedway
  • Texas Motor Speedway
  • Watkins Glen International
  • World Wide Technology Raceway

Xfinity Series

  • Bristol Motor Speedway
  • Charlotte Motor Speedway
  • Charlotte Road Course
  • Chicago Street Course
  • Circuit of the Americas
  • Darlington Raceway
  • Daytona International Speedway
  • Dover Motor Speedway
  • EchoPark Speedway
  • Homestead-Miami Speedway
  • Indianapolis Motor Speedway
  • Iowa Speedway
  • Kansas Speedway
  • Las Vegas Motor Speedway
  • Martinsville Speedway
  • Michigan Speedway
  • Nashville Superspeedway
  • Phoenix Raceway
  • Pocono Raceway
  • Rockingham Speedway
  • Sonoma Raceway
  • Talladega Superspeedway
  • Texas Motor Speedway
  • Watkins Glen International
  • World Wide Technology Raceway

Truck Series

  • Bristol Motor Speedway
  • Charlotte Motor Speedway
  • Charlotte Road Course
  • Darlington Raceway
  • Daytona International Speedway
  • EchoPark Speedway
  • Homestead-Miami Speedway
  • Kansas Speedway
  • Las Vegas Motor Speedway
  • Lime Rock Park
  • Lucas Oil Indianapolis Raceway Park
  • Martinsville Speedway
  • Michigan Speedway
  • Nashville Superspeedway
  • New Hampshire Motor Speedway
  • North Wilkesboro Speedway
  • Phoenix Raceway
  • Pocono Raceway
  • Richmond Raceway
  • Rockingham Speedway
  • Talladega Superspeedway
  • Texas Motor Speedway
  • Watkins Glen International

ARCA Series

  • Bristol Motor Speedway
  • Charlotte Motor Speedway
  • Daytona International Speedway
  • Dover Motor Speedway
  • Iowa Speedway
  • Kansas Speedway
  • Lime Rock Park
  • Lucas Oil Indianapolis Raceway Park
  • Martinsville Speedway
  • Michigan Speedway
  • North Wilkesboro Speedway
  • Phoenix Raceway
  • Richmond Raceway
  • Rockingham Speedway
  • Talladega Superspeedway
  • Watkins Glen International
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

