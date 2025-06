Twórcy MindsEye pracują rzekomo nad grą na podstawie znanego serialu

Jeden z użytkowników serwisu zasugerował, że studio Build A Rocket Boy może pracować nad grą opartą na serialu należącym do Amazona – na przykład The Boys. Swój wniosek oparł na powiązaniach między tym studiem (oraz projektem MindsEye) a IO Interactive, które obecnie tworzy grę na licencji Jamesa Bonda. Ponieważ prawa do tej marki należą do Amazona, spekuluje się, że ta współpraca mogłaby otworzyć dostęp także do innych własności intelektualnych giganta.

Przypomnijmy, że MindsEye zadebiutowało 10 czerwca 2025 roku. Produkcja jest dostępna na PC, PlayStation 5 oraz konsolach Xbox Series X/S.