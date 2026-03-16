Twórcy Marathon przyznają się do błędu. Bungie pracuje nad zmianami

Mikołaj Berlik
2026/03/16 09:15
W tym tygodniu do gry trafi kolejny patch.

Studio Bungie zareagowało na głosy społeczności dotyczące ostatniej aktualizacji do gry Marathon. Deweloperzy przyznali, że drastyczne zwiększenie zasięgu słyszalności wystrzałów innych graczy było „nadmierną korektą” i pracują już nad odpowiednimi poprawkami, które przywrócą balans między orientacją w terenie a chaosem na mapie.

Marathon doczeka się wielu zmian

Wprowadzona wcześniej zmiana sprawiła, że potyczki stały się zbyt przewidywalne dla osób znajdujących się w pobliżu. Gracze, słysząc walkę z ogromnych odległości, masowo dołączali do starć, co w połączeniu z wymagającymi przeciwnikami PvE tworzyło trudną do opanowania sytuację. Bungie zamierza skrócić dystans słyszalności tak, aby gracze nadal mogli reagować na pobliskie zagrożenia, ale nie byli nękani przez przeciwników z drugiego końca strefy. Zmiany w systemie dźwięku pojawią się w jednej z nadchodzących aktualizacji (po zakończeniu testów balansu).

Jeszcze w tym tygodniu gracze odczują ulgę w zarządzaniu ekwipunkiem. Bungie zapowiedziało zwiększenie limitów stack size dla najpopularniejszych przedmiotów – Amunicja Volt, przedmioty leczące oraz osłony będą mogły być łączone w stosy do 30 sztuk. Celem tego jest oczywiście zwolnienie miejsca w Skarbcu na cenniejszy łup i rzadsze materiały, o co fani prosili od premiery sezonu.

Deweloper informuje również o pracach nad długoterminowymi ulepszeniami dla posiadaczy najmocniejszych komputerów PC, choć zmiany te będą wprowadzane etapami, a nie w jednej dużej paczce.

Obecnie wszystkie oczy zwrócone są na nadchodzącą strefę end-game – Cryo Archive, która ma zadebiutować jeszcze w ramach 1. Sezonu. Przypomnijmy, że Marathon jest dostępny na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamingbolt.com/marathons-increased-audio-range-of-player-gunfire-was-an-overcorrection-bungie-working-on-fixes

