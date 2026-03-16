Twórcy Marathon przyznają się do błędu. Bungie pracuje nad zmianami

Studio Bungie zareagowało na głosy społeczności dotyczące ostatniej aktualizacji do gry Marathon. Deweloperzy przyznali, że drastyczne zwiększenie zasięgu słyszalności wystrzałów innych graczy było „nadmierną korektą” i pracują już nad odpowiednimi poprawkami, które przywrócą balans między orientacją w terenie a chaosem na mapie.

Marathon doczeka się wielu zmian

Wprowadzona wcześniej zmiana sprawiła, że potyczki stały się zbyt przewidywalne dla osób znajdujących się w pobliżu. Gracze, słysząc walkę z ogromnych odległości, masowo dołączali do starć, co w połączeniu z wymagającymi przeciwnikami PvE tworzyło trudną do opanowania sytuację. Bungie zamierza skrócić dystans słyszalności tak, aby gracze nadal mogli reagować na pobliskie zagrożenia, ale nie byli nękani przez przeciwników z drugiego końca strefy. Zmiany w systemie dźwięku pojawią się w jednej z nadchodzących aktualizacji (po zakończeniu testów balansu).